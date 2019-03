Mientras planea su extensa gira "Moving on" por los Estados Unidos y Canadá, la legendaria banda británica The Who trabaja en un nuevo disco de estudio, que sucederá a "Endless Wire", de 2006.

Así lo anunció a través de sus redes sociales el guitarrista Pete Townshend, quien contó que junto con el cantante Roger Daltrey, el otro miembro original del grupo, tienen "unas 10 ó 12 nuevas canciones" a las que calificó como "fantásticas", y a las que están terminando de darle forma.

La grabación de la nueva placa coincide con la gira "Moving On", que entre mayo y octubre tendrá a la banda con presentaciones por todo el territorio estadounidense y Canadá, y que podría extenderse hacia otros países más adelante. Formada en los años 60 y considerada parte de la "invasión inglesa" encabezada por The Beatles y The Rollins Stones, The Who mantuvo una intensa actividad desde que estallara globalmente su hit My Generation hasta 1978, año en que murió de manera sorpresiva su baterista Keith Moon.

A partir de allí, el grupo lanzó unos pocos discos más hasta 1982 y luego se concentró en realizar diversos conciertos, hasta que en 2006 lanzó "Endless Wire". En 2002, la banda sufrió la muerte de su bajista original John Entwistle, pero de todas maneras continuó realizando giras.

En octubre de 2017, la banda se presentó por primera vez en Argentina, en donde ofreció un show en el Estadio de La Plata. Para esa ocasión, el grupo alistó a los originales Townshend y Daltrey, y a Pino Palladino, en bajo; Simon Townshend, en guitarra; y Zak Starkey, hijo del legendario Ringo Starr, en batería. Probablemente sea también esta la formación que se presente en la gira que comenzará a desarrollar el grupo.