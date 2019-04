Once años, veintiún películas, cientos de personajes y estrellas, miles de millones de dólares de recaudación -ver nota arriba-. Engdame es el final de todo eso y, aunque se trata de una película con excelentes momentos y en ocasiones emotiva, está diseñada exclusivamente para quienes conocen este mundo. No porque la trama sea incomprensible si no se vieron las otras veinte, sino porque solo es posible emocionarse con lo que le sucede a varios de sus protagonistas sí -y solo sí- se sabe de dónde han venido y qué han sufrido antes. Dicho esto, la primera y la última hora de este pastiche celebratorio del fandom son especialmente entretenidas, pero tiene una caída de tensión bastante grande en esa "hora del medio", que podría ser muchísimo más corta y que incluye elementos trágicos que podrían evitarse sin violar la lógica narrativa. Endgame podría ser una comedia de aventuras de dos horas, en vez de un alarde épico de tres. De todos modos, gran espectáculo.

Título original: Ídem, EE.UU., 2019. Duración: 182’. Dirección: Anthony y Joe Russo. Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Don Cheadle, Karen Gillian, Bradley Cooper, Josh Brolin. Calificación: Apta para mayores de 13 años.