Hay un estudio de animación llamado Laika que hace unas películas hermosas. No solo visualmente, sino también por su narrativa y sus personajes. Quizás recuerden Paranorman, The Boxtrolls o Kubo: son todas joyitas del stop motion, esa tradicional técnica de animar muñecos. Señor Link es un cuento de aventuras igualmente bello donde el eslabón perdido (gran trabajo de voz de Zach Galifianakis) trata de encontrar, ayudado por dos aventureros, a su familia. La película narra ese viaje y no solo eso, sino también cómo se tejen lazos de amistad y de comprensión entre seres diferentes. Lo hace sin subrayar, sin forzar la corrección política y respetando las reglas tanto de la comedia como de la aventura física. En ambos casos, el uso del diseño es capital para crear ese ambiente retro que favorece las peripecias del relato. Hay ganas de hacer cine en este filme y por eso es doblemente valioso.

Título original: Missing Link, EE.UU., 2019

Duración: 94’ Dirección: Chris Butler

Voces: Zach Galifianakis, Hugh Jackman, Zoe Saldana, Emma Thompson

Califi cación: Apta para todo público