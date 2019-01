Hay pocas series de filmes de gran presupuesto de la calidad -y, sobre todo y más difícil, calidad poética- que Cómo entrenar a tu dragón, cuyos dos filmes precedentes han sabido combinar la comedia, la aventura, el diseño (siempre bello) con elementos trágicos y tristes sin que se disuelva nunca la felicidad o el encanto de ese universo de vikingos y dragones. La tercera película, planeada y ejecutada como un cierre perfecto, habla sobre todo del paso del tiempo, de las despedidas, de los sentimientos que llevan a la responsabilidad; en definitiva, y de manera más taxativa que en la segunda parte, de lo que implica crecer, tanto para el ya no niño Hipo como para el siempre simpático Chimuelo. La película se toma su tiempo para construir poco a poco un clímax visual y emotivo que supera -por mucho- el estándar de la animación comercial de hoy. Un "adiós" perfecto que se disfruta sin condicionamientos de edad.

Título original: How to train your dragon: The Hidden World, EE.UU., 2019. Duración: 104’. Dirección: Dan DeBlois. Voces originales: Jay Baruchel, Cate Blanchett, Kristen Wiig, Kit Harington, F. Murray Abraham, America Ferrera, Jonah Hill. Calificación: Apta para todo público.