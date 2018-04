Volvamos a las películas. Y para eso, hay que volver a la era anterior al VHS, cuando el abaratamiento del soporte hizo que se pusieran un par de personas delante de la cámara a moverse sexualmente por largos minutos sin nada que lo justificase. Lateralmente, diremos que la serialización de lo que es exitoso es parte de todo el negocio cinematográfico, único arte nacido de la Revolución Industrial. Así que ver en repetición lo que se supone que vende es natural al medio, porno incluido. Sin embargo, nadie hizo nunca una película como Nothing to hide (1981), lo que resulta en especial sorprendente. La dirigió Anthony Spinelli y la protagonizan John Leslie, Richard Pacheco, Elizabeth Randolph y Erica Boyer, entre otros. No hay aquí secuencias sexuales demasiado bizarras: siempre son heterosexuales y entre un hombre y una mujer, lo que a priori podría desencantar al erotómano amigo. Pero resulta que en esta película suceden dos cosas que no suelen suceder en el porno: no se pueden "sacar" escenas sexuales sin que la trama se resienta, y además es una gran comedia sobre la amistad y el amor perfectamente actuada. Gente del Bafici, tome nota.

La historia es la de dos amigos, Jack y Lenny. Jack es un mujeriego total con una facilidad notable para el levante. No hay mujer que se le resista. A su lado, Lenny es un tipo tímido, que simplemente lo acompaña y lo admira, pero no tiene idea de cómo acercarse a una señorita. Vive un poco la vida de modo vicario, a veces logrando algo gracias a lo que Jack deja en el camino. Pero suceden varias cosas: la principal, que Lenny tiene finalmente la suerte de encontrar una chica como él, además hermosa, y comienza a relacionarse con ella hasta que el amor, sexo mediante, se establece. Jack está feliz al principio, pero se va dando cuenta de que su vida de conquistas pierde el sabor sin la admiración y compañía incondicional de su amigo. Así que las cosas se ponen tensas entre ambos. Por supuesto que Jack intenta sabotear la relación de Lenny, pero al final triunfa el amor y también la amistad, puestas cada cosa en su lugar.

Lo interesante de este filme respecto exclusivamente del sexo es que las secuencias son muy naturales. No hay apresuramiento sino que se dan como el desarrollo lógico entre las personas que juegan cada situación. En algunos momentos incluso generan un verdadero suspenso. Primero, porque no sabemos si, realmente, se llegará a la desnudez (digamos: es una porno, sabemos que pasará, pero está todo tan bien filmado que nos genera esa clase de incertidumbre, lo que multiplica el efecto erótico de cada secuencia). Luego, porque en algunos casos el sexo pone en riesgo a los personajes, y el montaje del relato lo subraya, creando esa sensación de oculto y pecaminoso que suele rodear, en la vida real, la aventura XXX.

Los personajes tienen dobleces, no son, como suele pasar en este género donde la trama se convirtió con el tiempo en una excusa para la acrobacia genital, y por eso es que nunca pierde el interés. No sabemos bien cómo se va a resolver el romance. Y, al mismo tiempo, tememos por la ruptura de la amistad entre los dos protagonistas. Otra cosa curiosa es que no hay pulsión homosexual entre ellos, incluso si en esta clase de relatos -fuera del porno- eso es algo siempre latente en el rubro "parejas desparejas". Pero no, nada que ver, son dos tipos que podríamos encontrarnos en la calle.

Otro asunto: incluso cuando el presupuesto es bajo, las luces están bien, la calidad de la imagen -aunque hoy los videos que circulan por los servers porno son de copias medio deplorables- es realmente buena. Se ve lo que debe verse. Es decir, no hay decorados de más, sino que todo aquello que se ve en la pantalla cumple una función en el ambiente y el clima de una película que es, ni más ni menos, una comedia dramática con romance incluido. Ha tenido varias secuelas, pero la que vale es la original de 1981.

Es raro encontrarse con una película con este tipo de tono "medio". El tono "medio" es uno de los grandes inventos de la cultura audiovisual de Estados Unidos, de Hollywood en realidad, y uno de sus mayores cristalizadores fue John Ford. Consiste en utilizar la comedia sin caer en lo cómico disparatado, y el drama, sin resbalar hacia la lágrima. Es decir, lo más parecido a la vida real. En el porno pasaba algo interesante en los 70: dado que el sexo es algo placentero, la picaresca que llevaba a la secuencia erótica culminaba con sonrisas y solía haber equívocos, era difícil hacer tragedia con el sexo. Así que las buenas películas del género en esos años eran buenos ejemplos de uso del "tono medio".

Por último, esta película que se ubica en la frontera entre los '70 y los '80 tiene gente con cuerpos reales, lejos de la estilización grosera que el porno industrial generó a partir de la popularización de las siliconas o, en las últimas dos décadas, de los músculos de gimnasio y los complementos dietarios. Lo que, en lugar de expulsar al espectador, lo involucra, le permite la identificación con lo que sucede en la trama y en cada una de las imágenes. Esto es, claro, también en el sexo. Si bien todas las artes -especialmente las narrativas, pero no solamente, aunque no la música instrumental- pueden causarnos identificación, el cine lo logra de un modo inmediato y visceral. Y cuando se trata de cine de sexo, esa identificación es más personal, incluso molesta por lo que ponen en juego las imágenes. En este caso, con su historia de personas normales en un mundo realista que no excluye el placer físico, esa molestia desaparece, y queda la emoción que se esconde detrás o delante de cada orgasmo.