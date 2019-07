Un estudio de la consultora estadounidense MoffettNathanson sobre más de 11.000 casos arrojó el resultado sobre las series más populares entre los suscriptores de Netflix. Resultaron ser, en este orden, Orange is the new black, Stranger Things, la categoría entera de "películas originales" y, luego, las series no originales Friends -que el próximo año, por lo menos en los Estados Unidos, quedará fuera de la grilla- y The Office (versión americana). Lo más interesante del estudio no son las preferencias sino una proporción: de las 20 series más populares, 15 son productos originales de la firma, que además se diversifica en géneros y targets.

Este es el punto más importante del estudio. A partir del próximo año, con la salida al mercado de los SVOD de Disney y Warner, muchos de los contenidos que aún pueden verse en la grilla de Netflix quedarán afuera, porque esas empresas los retomarán para sus propias plataformas en exclusividad. Lo más difícil para una firma cualquiera es lanzar y establecer una marca, y eso es lo que ha estado haciendo la empresa de streaming prácticamente desde su lanzamiento como tal o poco después, con el éxito de House of Cards. De allí en más, la producción de contenidos originales fue multiplicando el presupuesto dedicado a ella año tras año, con el fin de crear una biblioteca atractiva. La estrategia ha resultado exitosa en más de un sentido: no solo Netflix hoy tiene marcas icónicas y con muchísimo poder de atracción -lo que implica "de suscripción"- sino, más importante, que el lanzamiento de la competencia afectaría mucho menos la popularidad de la plataforma de lo que se cree. En gran medida, depende de sus propias marcas más que de los contenidos célebres de otras empresas.

La exclusividad en plataformas es un arma de doble filo para los grandes estudios

La exclusividad es, además, un arma de doble filo tanto para Disney como para Warner. Una parte importante de los ingresos que ambas obtienen por sus contenidos tienen que ver con el licenciamiento a terceros, con lo que, por ejemplo, le cobran de derechos a Netflix para que integren su plataforma. En el caso de Disney, se estima que sostener la exclusividad para su propia plataforma privaría a la firma de al menos u$ 300 millones que no serán fáciles de recomponer con el streaming propio. Por otro lado, como hemos explicado aquí, muchas exclusividades obligan al usuario a contratar muchas plataformas para tener los contenidos que desea... o que vuelva a recrudecer la piratería, algo que el streaming había hecho descender a límites más o menos tolerables. Netflix parece haber comprendido el negocio mejor que sus competidores, pero aún falta ver cómo convivirán empresas con tan alto poder de fuego.