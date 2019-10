The Unicorn es una película tan única como su objeto. El documental cuenta la historia de un artista múltiple y del único disco que grabó. Que también, rizando el rizo, es único a su manera. Peter Grudzien es el artista, y su disco, que da título a la película, es el único álbum de música folk -también algo psicodélico, de hecho- cuya temática es abiertamente gay. El filme no se concentra exclusivamente en lo extraño del asunto, sino en lo más importante y universal: la necesidad de la creación artística, la vocación, eso inasible que obliga a alguien a volverse un creador. Se trata de una película casi artesanal (o sin casi) que refleja en su forma el tema sobre el que trata. Y por lo demás, Grudzien no carece de talento. Una gran película.

Tïtulo original: ídem, EE.UU., 2018

Duración: 92’

Dirección: Isabelle Dupuis, Tim Geraghty

Intérpretes: Peter Grudzien

Calificación: Apta para mayores de 13 años