Muy poca gente en los cines, nuevo triunfo de Aladdin en la taquilla, flojo debut del tanque Hombres de Negro-Internacional. Era un poco previsible que las cosas estarían así cuando, a las siete de la mañana del domingo, toda la Argentina se quedó sin luz eléctrica. También si se combina esa fatalidad con el Día del Padre, de esas festividades que llevan más gente a los livings y los restaurantes que a los cines, se entiende la baja de público. Realmente fue una semana de pocos espectadores; probablemente -esto se escribe el día lunes 17- las entradas del feriado lluvioso puedan compensar un poco números tan poco alentadores. Las razones por las cuales sucede esto son muchas, y superan con mucho la crisis económica, si se tiene en cuenta que el precio promedio del ticket cinematográfico en la Argentina no ha subido demasiado de precio en el primer semestre de 2019 respecto del final del año 2018. Pero hay curiosidades que nos llevan a pensar que, probablemente y no solo a nivel nacional, el cine se encuentre en un punto de inflexión.

La baja en audiencia para el cine adulto es un fenómeno global y difícil de detener

La reencarnación con cupo de género de Men in Black, por ejemplo, lidera la taquilla en todo el mundo. Pero sus números son realmente bajos si se comparan incluso con la menos exitosa de las películas previas de la marca. No tiene que ver aquí con la calidad fílmica (una mala película puede ser un éxito comercial; una obra maestra, un fracaso rotundo) sino con los hábitos de consumo. La serie se fue diluyendo con el paso del tiempo, y no "está de moda". Hombres de Negro se suma internacionalmente al grupo de marcas con estigma de fatiga, que incluye solo este año a X-Men y Godzilla. Se supone que no va a suceder con Toy Story (las críticas ya publicadas en medios internacionales hablan de una obra maestra, y eso ayuda bastante a "empujar" el boca a boca alrededor de esta cuarta entrega), pero es claro que, pasado cierto tiempo de jugar en el mismo tablero, las audiencias quieren un juego nuevo.

Este fenómeno, muy vinculado a la hiperconcentración de marcas, también es paralelo al crecimiento de una audiencia global única para el entretenimiento en salas que solo va en busca de gran espectáculo, algo que muy pocas cinematografías pueden ofrecer (Hollywood, Japón, China, un poco Corea del Sur, casi nada Europa sin asociarse con los estadounidenses). Ese público adulto que busca entretenimientos de otro tipo, más centrados en actores, historias o personajes, va dejando paulatinamente de ir al cine. Una década atrás, El cuento de las comadrejas, la última película de Juan José Campanella, habría hecho dos millones de espectadores. Una década atrás, el propio Campanella rompió esa marca con El secreto de sus ojos. Hoy pugna por llegar al medio millón. ¿Razón? Incluso si se trata de una comedia amable con toques de humor negro, incluso si es de lo mejor que ha realizado, el público al que está destinada va mucho menos al cine aunque vea, cada vez, más películas. De todos modos, se mantiene gracias al boca a boca, que le es favorable.

En el resto de la tabla, solo la muy buena comedia Ni en tus sueños logró, de los estrenos del jueves, ingresar al top ten, pero ni Charlize Theron logró que pasara de los puestos más bajos de la lista. Así están las cosas.