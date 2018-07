Después de meses de incertidumbre, finalmente una compañía del estado de Delaware en los Estados Unidos cerró la compra de The Weinstein Co., una de las productoras más importantes de Hollywood, caída en desgracia tras las acusaciones de abuso sexual por las que uno de sus dueños, Harvey Weinstein, hoy enfrenta cargos criminales que podrían llevarlo a prisión de por vida. La transacción final se realizó por u$ 289 millones, lo que implica tener el control total sobre una librería de 277 películas y algunos shows de TV. La nueva compañía operará bajo el nombre de Lantern Entertainment, bajo el paraguas de la empresa compradora, Lantern Capital.

Aún no es claro qué pasará con los gastos del proceso de quiebra en el que terminó cayendo The Weinstein Co., así como qué sucederá cuando deban pagarse las indemnizaciones a las víctimas de Harvey Weinstein. Más delicado en el caso del puro negocio, muchas de las películas que forman una librería que incluye ganadoras del Oscar como El discurso del rey o El artista es la compensación que, por derechos de explotación, le correspondería a los que trabajaron en ellas. Lo que sí es claro es que las dos películas que tiene por estrenar la productora (la comedia The Upside y el drama The Current War) siguen adelante.

Hay dos posibilidades de aquí en más para Lantern. Una es seguir produciendo, la intención explícita de la nueva empresa. La otra es explotar la librería en un momento en el que la concentración en el negocio del SVOD y la competencia futura van a darle oportunidades a los tenedores de derechos. Ese negocio es, quizás, el más promisorio para los inversores.