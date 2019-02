A pesar de que hay diez estrenos el próximo jueves, es muy difícil que cambie la tendencia a la baja que muestran las recaudaciones cinematográficas durante febrero. No hay, en el lote, ningún tanque de gran convocatoria, y da la impresión de que no sucederá tal cosa hasta que no llegue Capitana Marvel a los cines en la primera semana de febrero.

De los estrenos, el más importante -o con más posibilidades de sumar público en el alicaído panorama actual- es Venganza, película de accion y suspenso protagonizada por Liam Neeson que nos suple la cuota anual del actor devenido héroe de tiros y trompadas. No es genial, por cierto, pero tiene algo de peso en la taquilla local, y es probable además que tenga buenas críticas -incluso si no son demasiado entusiastas. De las novedades es la de mejores posibilidades en la taquilla.

Hay dos películas orientadas a los más chicos. Una es Mis huellas a casa, filme del especialista en entretenimiento familiar Charles Martin Smith y que narra la historia de una perrita que se pierde y tiene que regresar a su hogar, algo así como Lassie pero de otra raza y en pleno siglo XXI. Es una incógnita saber si este tipo de relatos aún funciona. La otra es la película animada El príncipe encantador, que trata con tono paródico las constantes del cuento de hadas.

Hay tres películas de orígenes poco frecuentes. Una es la libanesa Cafarnaún: La ciudad olvidada, una historia de niños y marginalidad que está nominada al Oscar extranjero y dirigió la más francesa que libanesa Nadine Labaki. Otra, La boda, producción belga que narra el choque cultural de una familia pakistaní. La tercera es la demorada película brasileña Arabia, de lo mejor en lo que va de la temporada, que cuenta cómo un joven de 18 años conoce la vida de un trabajador minero.

Para cerrar, hay cuatro películas argentinas. Una de ellas es la coproducción con Brasil Happy Hour, protagonizada por Pablo Echarri y Luciano Cáceres, comedia de costumbres con crisis de pareja y celos incluidos. Las otras tres son documentales: Leónidas, de Miguel Colombo, sobre el fundador del Teatro del Pueblo Leónidas Barletta; Reina de corazones, de Guillermo Bergandi, sobre un grupo de teatro formado por jóvenes transgénero; y Wanderlust-Cuerpos en tránsito, sobre la representación del cuerpo femenino, realizada por María Pérez Escalá y Anne von Petersdorff.