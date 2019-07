Películas como número, continuaciones y aggiornamientos: el menú del cine "grande" no parede tener otras variantes, como un bar de franquicia. El "nuevo" Rey León es una especie de clon con animación fotorrealista de la original, al mismo tiempo la película más floja -sobre todo, perezosa- de Jon Favreau sobre un guión (?) del gran Jeff Nathanson, que alguna vez supo escribir Atrápame si puedes y aquí solo amplía algunas escenas para la voz (en el original) de Seth Rogen. Lo demás es exactamente lo mismo pero hiperrealista -al punto de que Mufasa lo interpreta el mismo actor que en el dibujo de los noventa, James Earl Jones. Por suerte no hay hienas haciendo de soldados nazis (una alusión torpe en el original) y el cuento, con sus problemas de tono, más o menos funciona. Llena un poquito pero no alimenta nada, algo así como una fotocopia 3D de un libro para pintar.

Título original: The Lion King, EE.UU., 2019. Duración: 113’. Dirección: Jon Favreau. Voces originales: Donald Glover, Beyoncé Knowles, Seth Rogen, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor. Calificación: apta para todo público.