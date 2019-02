La Favorita es lo mejor del griego Yorgos Lanthimos, probablemente porque no la escribió él y su tendencia a la alegoría fácil y cruel queda mitigada por las palabras de otros. La acción se ubica al principio del siglo XVIII, en la corte británca de una atribulada y no demasiado sabia -al menos en cuestiones políticas- reina Ana, que en realidad no gobierna -lo hace su amiga Lady Sarah-; corte a la que llega una chica nueva que desencadena ciertos juegos de poder entre las tres mujeres, perfectamente interpretadas por Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone. Lanthimos interpreta la fábula como algo universal y no "de época" sin caer en el anacronismo de que los personajes parezcan vivir en Nueva York -error frecuente en esta clase de cine. En realidad el drama es una especie de opera bufa, cuyo aspecto burlesco queda resaltado por un estilo pirotécnico y distanciado.

Título original: The Favourite, EE.UU./Gran Bretaña, 2018. Duración: 121’. Dirección: Yorgos Lanthimos. Intérpretes: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Nicholas Hoult. Calificación: Apta para mayores de 16 años.