Los estudios Universal cancelaron definitivamente -y sin que hayan registrado otra fecha- el estreno de una película llamada The Hunt que debía llegar a los cines de los Estados Unidos, y luego del resto de los mercados, el próximo 27 de septiembre. El film se llama The Hunt, fue dirigido por Craig Zobel y uno de sus guionistas es Damon Lindelof, uno de los creadores de Lost. La película es una fantasía satírica: un grupo de personas secuestra y reune en cierto lugar a doce personas que no se conocen entre sí con el objetivo de realizar una cacería humana, pero hay alguien que los conoce bien y decide combatirlos. En el filme, una aventura más con elementos de violencia y horror, no se ve sexo explícito, no hay alusiones a la realidad política, etcétera. Pero sí se ven estadounidenses armados disparando a otros estadounidenses, y la razón está bastante relacionada con los discursos suprematistas blancos. Es decir, con las creencias que comparten los tiradores que desataron masacres en Dayton y El Paso. Por ese motivo, la película quedó fuera de cualquier posibilidad mediata de estreno.

Hay voces que justifican el aplazamiento del filme por la polémica respecto de las armas

Hay columnas en los principales medios norteamericanos que defienden una medida relacionada con la corrección política o el "es demasiado pronto" que se ha vuelto una especie de mantra después de los atentados del 11/S. En Variety, un artículo de Owen Gleiberman -quien dice que está contra la censura siempre, que lo de The Hunt es censura, pero que se trata de un caso especial- presenta uno de los argumentos clave: después de Dayton y El Paso, dos masacres demasiado próximas, por fin se abrió un debate sobre control de armas incluso en el Partido Republicano, que siempre se opuso a tratar la cuestión. Hay que recordar el aporte singular que la NRA -Asociación Nacional del Rifle de los EE.UU., uno de los grupos más reaccionarios del país hizo a la campaña de Donald Trump, que apeló a lo más conservador de aquella sociedad. Pero dado que la intención de la película es sobre todo satírica (y que el argumento no es original: el mismo se utiliza en el clásico de 1932 The most dangerous game), estos argumentos suenan a paternalismo, a que la sociedad no puede distinguir ficción de realidad ni "pescar" las sutilezas de una trama.

Universal afirmó que apoya a los cineastas pero que es “inoportuno” estrenar la película

No es la primera vez que se ha retrasado un estreno por causas relacionadas con el contexto político. Varios films de 2001 tuvieron problemas (Daño colateral, con Arnold Schwarzenegger, se estrenó cuatro meses después porque mostraba un atentado terrorista en Nueva York), pero sí la primera en la que la cancelación es total, sine die. Universal emitió un comunicado en el que apoyaba las elecciones de sus artistas (después de todo, no es una película del todo "barata", sino una producción de mediana importancia) pero que, en vista de los acontecimientos, "no era el momento". Nadie sabe, además, si se distribuirá en el resto del mundo.