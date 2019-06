Se supone que antes de fin de año (o, a más tardar, a principios del próximo), los dos grandes estudios de Hollywood (Warner y Disney) entrarán al negocio del SVOD que hoy tiene como máximo referente al más "nuevo" de los grandes estudios, Netflix. El problema es saber cómo serán esos servicios y cuánto costarán. Variety, en exclusiva, acaba de publicar que el costo del sistema de video on demand de Warner Media tendrá un valor -para los Estados Unidos, claro- de entre US$16 y US$18, y que incluirá -como corresponde- todo el acervo de HBO. Supuestamente, quien adquiera una membrecía de ese sistema tendrá acceso a todo HBO en varios formatos. Mientras, hace un par de meses, Disney informaba que su servicio iba a tener un precio inferior al de Netflix. Porque la cuestión es mucho más compleja: dado que cada servicio tendrá material exclusivo de consumo masivo (ver a Batman requerirá Warner, ver a Mickey, Disney, ver Stranger Things, Netflix, aunque estos acuerdos de marcas varían fuera de los Estados Unidos), el usuario que quiera ver Game of Thrones, Avengers y Roma requerirá algo así como US$35 por mes. No es poca cosa. De hecho es mucho dinero, especialmente si eso implica sumar un servicio de Internet -indispensable- y mantener el cable normal para lo que es el "vivo" (aunque esto puede ser menos indispensable).

Contar con todos los servicios puede resultar extremadamente caro para los usuarios

Las ofertas vuelan. Disney finalmente anunció que su servicio saldrá a un precio especial de US$6,99; Hulu (curiosamente, controlada en totalidad, desde hace pocas semanas, por Disney) entre 5,99 (con publicidad) y 11,99 (sin publicidad); mientras que Netflix se mantiene en 12 y Showtime, en 11. Lo que hace que valga la pena contratar uno u otro es la oferta, la librería que contenga y, sobre todo, las exclusividades.

La diversidad de exclusividades y plataformas puede incentivar la piratería

Pero hay una contracara en todo esto. Un usuario quizás tenga que pagar unos u$ 200 por mes para tenerlo todo, incluyendo internet. Es demasiado dinero. La aparición del VOD causó una baja notable en la piratería: después de todo, un fee lógico por una cantidad grande de contenido legal implicaba sacarse de encima los problemas de todo tipo. Pero no solo la tecnología para "violar" o eludir barreras legales es cada vez más precisa y está al alcance de la mano, sino que se ha creado una enorme demanda: la de las personas que quieren estar en la converación, el tema del día. Que, como lo han demostrado fenómenos masivos como Game of Thrones o el más reciente Chernobyl -ambos, de paso, de HBO-, suele generar millones de mensajes en redes sociales. Lo que genera, además, un círculo de actividad con los contenidos. Pero si la necesidad de estar al día está por encima de la posibilidad de pagar por un servicio, queda claro que la alternativa de muchos será el regreso a la piratería. El juego de al competencia en este caso, concentración mediante, puede afectar decididamente la legalidad del sistema.