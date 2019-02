La artista japonesa Yoko Ono anunció la reedición de "The Wedding Album", el tercer disco conceptual grabado junto a John Lennon y tercer trabajo solista del ex beatle, registrado en 1969 en medio de la luna de miel de la pareja en Amsterdam, tras su boda en Gibraltar. Lo anunció en redes sociales y confirmó que el lanzamiento se producirá el próximo 22 de marzo, dos días después del 50 aniversario de la boda, incluirá las fotos originales y estará disponible en vinilo, CD y en plataformas digitales.

The Wedding Album cerró una serie de discos conceptuales realizados por la pareja, cuando aún no se había producido la separación formal de The Beatles, que incluyó el Unfinished Music N°1: Two Virgins, con la famosa portada con ambos desnudos; y Unfinished Music N°2: Life with the Lions. En una de sus caras, el disco presentaba a la pareja recitando a lo largo de alrededor de 20 minutos sus nombres, con distintos tonos, sobre un fondo con los latidos de sus corazones. La cara B es una serie de entrevistas realizadas en su famoso "Be in", la famosa protesta realizada en la cama del Hotel Hilton de Amsterdam, donde atendieron a la prensa para difundir su campaña por la paz. Una edición posterior realizada por Yoko Ono incluía tres composiciones propias realizadas junto a Lennon.