La serie de Jeffrey Dahmer en Netflix ya es la más exitosa del 2022 y una de las más vistas en la historia de la plataforma. A un mes y días de su estreno en la plataforma de streaming, el formato protagonizado por Evan Peters en la piel de "El caníbal de Milwaukee" ya es un furor entre los televidentes, pero algunos lo llevaron a extremos. Tanto así, que eBay debió prohibir la venta de disfraces del asesino serial de cara a Halloween.

"Monstruo: la historia de Jefrrey Dahmer" fue dirigida por Ryan Murphy, quien este mes también lanzó la nueva serie "Vigilante" dentro del mismo catálogo. La misma también combina el suspenso, el thriller y el terror, con base en una historia real.

Evan Peters en la piel de Jeffrey Dahmer en la exitosa seria de Ryan Murphy.

La adaptación ficticia de la vida de uno de los asesinos más importantes dentro de la cultura estadounidense traspasó los números de televidentes de otras producciones millonarias e históricas dentro de la plataforma como "Stranger Things" y "Bridgerton", entre otras.

Dentro de la serie aparecen escenas protagonizadas por el actor de "American Horror Story" con contenido explícito de muerte y sangre que reflejan el enfermizo accionar del delincuente: además de secuestrar y asesinas a sus víctimas, también llegó a practicar necrofilia y canibalismo con sus cuerpos y hasta querer quedarse con partes de los cadáveres, intentando unirlas para imitar a zombies.

Un asesino serial que despertó el furor y el repudio

Estos últimos años, la presencia de asesinos seriales dentro de producciones culturales masivas se hizo muy popular. En el caso de Argentina, luego del estreno en 2018 de "El ángel", la película sobre Robledo Puch, se puso de moda entre los jóvenes disfrazarse como él para Halloween. Ahora, un caso similar ocurre en Estados Unidos.

En el sitio de ventas eBay comenzaron a crecer las búsquedas de disfraces de Dahmer para lucir durante la Noche de Brujas de este año, pero que desde la página web decidieron frenar la promoción de estos productos de inmediato como forma de rechazo a los terribles crímenes que cometió.

"No se permiten las ventas que promueven o ensalzan la violencia o los actos violentos, o están asociados a individuos conocidos por cometer actos violentos", afirmó uno de los directivos del sitio de compra y venta de objetos.

La serie contiene escenas de alto grado explícito, entre ellas asesinatos y hasta necrofilia

No es el primer sitio que toma esta decisión de cara al asesino serial y Halloween. Sin embargo, si se prueba buscando en otras plataformas, se pueden encontrar partes de disfraces y accesorios similares para personificar a "El caníbal de Milwaukee", como su vestimenta dentro de la cárcel, anteojos y demás.

El rechazo de las familias

El mayor motivo por el cual eBay decidió prohibir la venta de disfraces de Dahmer es que se trata de un asesino real, que mató a personas reales, con familias que hoy siguen sufriendo la pérdida y las consecuencias de todo lo que sucedió. Disfrazarse de él sería reivindicarlo, frente al dolor de los familiares.

Tras la popularización mundial de la serie, las familias de las víctimas del asesino salieron al ataque contra la plataforma de streaming. Las denuncias se centran en la manipulación del material sin consulta y sin respeto por el dolor que tuvieron que atravesar.

Una de las primeras en levantar la voz fue Rita Isbell, la hermana de Errol Lindsey, una de las víctimas del asesino, quien criticó duramente a Netflix por no pedirle permiso para contar esta historia y además por el tratamiento que le dio a un caso que involucra a personas reales.

“Creo que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o cómo nos sentiríamos al hacerse la serie. No me preguntaron nada, simplemente la hicieron” aseguró la mujer. Además, la empresa no le pagó ningún tipo de indemnización a las familias.