Cecilia Todesca: "Argentina es una plataforma productora de alimentos y de energía"

-¿Cómo ven a Argentina en el mundo y cómo impacta en la llegada de inversiones ?

-Argentina, el Mercosur, el continente americano y, en general, América latina son vistos como una plataforma que tiene una región de paz. Es un tema que no tomaba en cuenta, pero en las circunstancias en las que está el mundo, aun con sus problemas y dificultades, trabaja sobre sus dificultades utilizando el diálogo y no en conflictos de tipo bélico. Es importante en sí mismo por el impacto en la vida de las personas y también porque para hacer negocios necesitás que algunas cuestiones funcionen. La segunda cuestión es que Argentina es vista como una plataforma productora de alimentos y de energía, dos cuestiones estratégicas en el mundo. Entonces, Argentina está vista como un lugar en donde se pueden localizar inversiones, en donde hay algunas dificultades pero que podría ser un hub en estos dos sectores en el mediano y largo plazo y hay otros tantos que son importantes en términos de generación de empleo y de divisas.

-¿El Mercosur es todavía un espacio económico regional vivo?

-Sí, por supuesto. Porque, más allá de lo que los gobiernos de turno opinen del Mercosur, es una región integrada. La gente viaja, comercia, se casa, se divorcia, vive de un lado y del otro, pasa las fronteras... Estamos como en un mismo barrio. Tener un mercado ampliado y contar con la población que vive en los países vecinos implica para la producción y para los servicios tener una escala que es muy interesante. El Mercosur es bueno por donde lo mires, quizás los problemas están asociados a cuál es la estrategia para profundizar la integración productiva. Una de las críticas es que comerció más con el resto del mundo que entre sí. Hay una primera fase en la que crece el comercio intrarregión y luego empieza a caer y se estabiliza en torno del 10%. Lo que hay que mirar es la composición de ese comercio: Argentina comercia más bienes primarios a otros países y le vende a la región más bienes industriales



-¿Es un tema de complementariedad?

-Somos muy competitivos en producir bienes primarios. En industria es donde se requiere otro tipo de capacidades, que también las tenemos porque tanto Argentina como Brasil somos plataformas industriales, y en algunos sectores también son los casos de Uruguay y Paraguay, con una escala más pequeña, pero necesitás una política industrial más decidida, científica y tecnológicamente, que se sostenga a lo largo del tiempo para ir generando más encadenamientos productivos.



-Eso que tanto se elogia de Brasil...

-Y también en el caso de Argentina. El Mercosur es importante porque entre nosotros comerciamos bienes con más valor agregado, con más ciencia y tecnología, y podríamos hacerlo mucho más. Vender commodities, no digo que sea sencillo ni que esté mal, representa casi el 50% de lo que Argentina exporta, pero eso ya está dado. Entonces, ¿por qué crecen más las exportaciones al mundo que dentro del bloque? Porque además hemos tenido, en distintos momentos, aumentos de precios de commodities. Entonces te aumentan las exportaciones por precio y no por cantidad.

-Entiendo que decís que hay una política industrial, pero se siguen apoyando en el campo. ¿Están haciendo la más fácil?

-Que sean productos primarios los commodities del campo no significa que no tengan un paquete tecnológico asociado. La competitividad del campo argentino no está basada solo en que tenemos buena tierra, buen clima, planicies... Argentina desarrolló durante los últimos treinta años una gran cantidad de tecnología aplicada que hace que la productividad haya aumentado, que el impacto sobre el medio ambiente sea menor y que la rotación de suelos sea mejor. El paquete tecnológico asociado al campo que ha sido desarrollado por Argentina incorporando maquinaria es algo muy novedoso. Y hay un montón de chicas y de chicos jóvenes desarrollando agtech, la tecnología aplicada al agro para la producción, con cosas increíbles. El campo argentino está completamente atravesado por la ciencia y por la tecnología.

-En este contexto, ¿dónde tiene que ir hoy Argentina a buscar dólares para exportaciones?

-Si tengo que pensar la Argentina de los próximos años hay que hacer una buena evaluación de la coyuntura internacional, de la coyuntura regional y trabajar sobre los vectores que le van a permitir al país dar vuelta su balanza de pago para tener muchos más dólares. El contexto internacional es un contexto atravesado primero por la pandemia y luego por la guerra. Ahí hay una discusión en torno de cómo están armadas las cadenas globales de valor y es necesario armar cadenas regionales de valor por cuestiones de seguridad, de transporte y vinculadas con las capacidad industriales.

-Un cambio de acuerdos de provisión...

-El mundo había deslocalizado la producción y hay quienes dicen que si tantas partes de lo que yo produzco se elaboran en otros lados, muy lejanos al mío, no solo pudo tener un problema de seguridad sino que llegan y son caros. Si los hacen en otro lugar... ¿quién es más apto? ¿Yo que los importo y los ensamblo o el que los produces? ¿Dónde se produce el conocimiento?. Argentina tiene que ver ese mundo que cambia. Este Mercosur, creo que tiene grandes capacidades. Y Argentina tiene una oportunidad porque contamos con un conjunto de sectores, como energía, petróleo y gas, energías nuevas vinculadas con los solar, eólico hidrógeno, y también hay grandes capacidades en la minería estratégica y en el litio.