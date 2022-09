Gustavo Castagnino, el Director de Asuntos Corporativos de Genneia, la principal generadora de energías renovables de Argentina, aseguró esta mañana que el yacimiento Vaca Muerta guarda una "relación directa" con las energías renovables, ya que el gas "va a ser un combustible de transición" hacia las energías verdes.

En el marco de las celebraciones por el 25 aniversario de BAE Negocios, Castagnino participó de un evento de análisis económico en relación con el panorama energético local. En esta línea, ponderó la Ley de Promoción de Energías Renovables impulsada durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, y que sigue vigente hasta la actualidad.

"Cuando hay un marco regulatorio a largo plazo, las inversiones están, incluso en momentos complejos como este", destacó el empresario. Asimismo, remarcó que "hoy las energías renovables (eólicas y solares) alcanzan el 10-11% de la capacidad instalada de energía en Argentina", mientras que "el objetivo es tener un 20% para 2025".

En otro orden, tocó el panorama internacional y apuntó a Europa por "la inseguridad energética que demostró" con el inicio de la invasión rusa a Ucrania, "en un momento en que había empezado con una transición energética con el cierre de plantas de energía nuclear".

De todas maneras, consideró que el viraje hacia las energías verdes "es un camino que no tiene retorno" y se mostró "optimista" por su desarrollo "como parte de la matriz energética" en Argentina. "La energía renovable representó un ahorro de divisas por 800 millones de dólares en 2021, mientras que para 2022 estamos hablando 3.250 millones de dólares", ejemplificó Castagnino.

En este sentido, se refirió a la gran apuestas del Gobierno en el sector energético: Vaca Muerta, el segundo mayor recurso no convencional de gas en el mundo y el cuarto no convencional en petróleo. "Las energías renovables no van en contra de Vaca Muerta", sostuvo el ejecutivo de Genneia.

" Vaca Muerta tiene una relación directa con las energías renovables, hoy estamos trabajando con muchas empresas petroleras y gasíferas sobre su transición energética", dijo, y destacó que "el gas va a ser un combustible de transición" energética.

Por último, enfatizó el crecimiento "en Argentina y a nivel mundial" de "una demanda del consumidor respecto de los estándares de las empresas y lo que consumen, con una vara más alta en cuanto a la sustentabilidad ambiental y social".