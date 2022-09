El analista político y director de la consultora Opinión Pública, Raúl Timerman, analizó el escenario electoral de cara a 2023. En este sentido, advirtió que existe entre los votantes la percepción de que "hay un alejamiento de la política con respecto a la gente", y consideró que "el electorado se está volcando hacia los extremos".

"Da la impresión de que hay poco lugar para las palomas", comentó el analista político esta mañana, en el marco de la celebración de los 25 años de BAE Negocios. En sentido, agregó que "la gente siente que (los políticos) están distanciados de sus problemas y eso se traduce en la polarización de cara a las elecciones".

Consultado sobre la posibilidad de eliminar las PASO el año que viene, respondió que "la mayoría (de los consultados) no está de acuerdo, porque beneficia al oficialismo". Asimismo, consideró que "si no hubiera PASO, habría una fragmentación" similar a la que ocurrió en las elecciones de 2003.

Asimismo, Timerman presentó los últimos resultados de una "evaluación de la gestión nacional" que realizó el mes pasado. Esta investigación arrojó que la "imagen buena" del Gobierno es del 28,7%, "una de las más bajas de gestión que tuvo el gobierno de Alberto Fernández".

La llegada de Massa a Economía

El encuestador también citó un focus gropus de Opinión Pública en donde se investigó la recepción de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Allí, su incorporación se interpretó "como un movimiento que provee cierta estabilidad institucional, pero al mismo tiempo termina de cerrar el ciclo político del gobierno".

En este sentido, más que un relanzamiento de la gestión, el relevamiento remarcó que "los entrevistados leyeron que se trató de un último movimiento de para llegar con vida a 2023 y poder entregar la banda presidencial con cierta calma".

"Están ordenando las cuentas para que esto en 2023 no sea un quilombo, en ese sentido no me parece mal, pero es como si va no se pudiera hacer nada más, Massa cierra todo y se van. Esa impresión me da", fue el testimonio de un votante del Frente de Todos que citó Timerman.

Por su parte, un votante de Juntos por el Cambio citado por el informe dijo: "Lo de Massa es la última bala, me parece que se quedaron sin ideas, en 2023 se van y ojalá que empiece otra historia."

Asimismo, se destacó que la mayoría de los encuestados, sin importar sus simpatías políticas, considera que el actual titular del Palacio de Hacienda "no tiene un plan" económico, mientras que "ajuste" fue la palabra más usada para definir la gestión de Massa.

Bullrich y Larreta

En la vereda opositora, Timerman remarcó la imagen positiva de Patricia Bullrich dentro de los encuestados. "Su caso es interesante porque supera en imagen positiva de Horacio Rodríguez Larreta. Es la candidata que mayor imagen 'muy buena' tiene (30,2%). Es una adhesión fuerte, no hay mucha más gente que la tenga".

Respecto al actual jefe porteño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), remarcó como Larreta era percibido como "el próximo presidente" hasta que llegaron las elecciones de medio término.

"Larreta tuvo una buena aproximación, pero se sobreexcedió. Dejo de ser un gestor para convertirse en un político y la gente lo empezó a ver así", analizó el experto en opinión pública.

Además, Timerman cuestionó las declaraciones públicas del alcalde porteño referidas a conseguir "un consenso del 70%" del sistema político y no dialogar con el kirchnerismo. "Cuando le preguntas a los peronistas si el gobierno próximo fuese de la oposición, quien querrías que fuera el presidente, todos dicen Horacio Rodríguez Larreta, argumentó.

El fenómeno de Milei

En otro orden, el analista político remarcó que los últimos relevamientos dieron cuenta de "un fenómeno nuevo en la conducta del electorado". Más precisamente, explicó que Libertad Avanza, el partido encabezado por Javier Milei, "no le saca muchos votos a Juntos por el Cambio.

"Milei es prácticamente mitad y mitad entre votos del FdT y de JxC", explicó Timerman, y agregó otro dato: "Los votantes desencantados con el Gobierno deberían estar entre Alberto y Cristina, pero están en todas partes, y una mayoría detrás de Javier Milei".

En este sentido, destacó que "pegó en la gente la denominación de 'casta política'" popularizada por el candidato libertario. En esta línea, comentó que pese a que "no tiene estructura, aun así llega al 20% de intención de voto, y también es posible que saque 30 puntos y llegue al balotaje".

Cristina: votos, vialidad y el ataque

Para Timerman, la actual vicepresidente cuenta con una intención de voto del 20%, similar a la de Milei. "Hay una gran demanda de su electorado para que se presente CFK", remarcó, aunque opinó que "lo más probable es que sea candidata a senadora por los fueros".

Sin embargo, también acotó que " la intención de voto de Cristina no sumo mucho con el atentado" ocurrida en frente de su domicilio en Recoleta.

una gran puesta en escena que sirve para evitar hablar de los temas verdaderamente importantes". Respecto a la causa Vialidad , "votantes del FdT y de JcC coinciden en ver todo lo relativo al Juicio de Vialidad como".

De todas maneras, agregó: " No estoy seguro de que el tribunal la encuentre culpable. Todos dicen que es difícil de probar la asociación ilícita y más aún la jefatura de una asociación ilícita"