El dólar blue arranca el último trimestre del año

El dólar blue hoy cotiza a $290 para la venta y $285 para la compra en las cuevas de la City porteña, luego de que la divisa paralela bajara $1 ayer. De esta manera, el dólar que se vende en el mercado paralelo cerró agosto con un descenso de $6 en comparación a julio. Por lo tanto, el billete informal finalizó el mes con su primer mes a la baja desde marzo de este año. Por su parte, el dólar CCL cotiza en los $292,83 tras bajar con fuerza ayer (1,7%), aunque manteniendo una suba mensual de 1,6%. En otro orden, hoy se renueva el cupo para el dólar ahorro, cuyo valor es $240,5 a $49,5 del blue.

Dólar hoy: noticias del día

Inicia el Latam Economic Forum

El Latam Economic Forum realizará hoy su octava edición, un evento donde la economía y finanzas son protagonistas bajo el lema " Dónde estamos, hacia dónde vamos". Durante el evento, los especialistas darán sus exposiciones y análisis sobre la economía, política y finanzas del país de cara al 2022. Los asistentes podrán escuchar disertaciones, a cargo de Martin Redrado, Sergio Berensztein, Javier Milei, Juan Luis Manzur, Marina Dal Poggetto, Gustavo Marangoni, Patricia Bullrich, con moderación de Claudio Zuchovicki y Darío Epstein.

Para la CAN, Argentina podría ser parte de un proyecto de “integración subregional”

Los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) postularon la incorporación de la Argentina y un mayor acercamiento con el Mercosur, en la primera cumbre presencial en tres años. El presidente de Perú, Pedro Castillo, señaló incluso la intención de que la Argentina forme parte de un proyecto de “integración subregional” vinculado con la CAN. En tanto, el mandatario boliviano, Luis Arce, propuso “fortalecer los acercamientos de la CAN y el Mercosur en una articulación, complementación y convergencia entre ambos bloques en aquellos ámbitos de interés mutuo”.

Arranca la segmentación de tarifas

El nuevo esquema de tarifas para los servicios del gas y la luz comenzará a implementarse desde el jueves, después de que 9 millones de personas se hayan inscripto para solicitar el mantenimiento de los subsidios, sujeto a la aprobación estatal, mientras se realiza la nueva segmentación. Así, 5,9 millones de usuarios que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía ( RASE) empezarán a percibir aumentos, porque se les reducirán los subsidios de modo bimestral, hasta alcanzar la tarifa plena.

Se reglamenta un nuevo regimen de retenciones para la industria automotriz

Se aprobó hoy la reglamentación del registro, mediante el cual las empresas fabricantes de vehículos y autopartes podrán acceder a la eximición del pago de retenciones de sus exportaciones incrementales. De esta forma, con el objetivo de impulsar las exportaciones y mejorar la competitividad del sector, se reglamentó el “ Registro de Empresas Fabricantes de Vehículos Automotores y/o Autopartes”. A través del mismo, las empresas podrán acceder al beneficio mediante el cual las empresas pagarán retenciones con las alícuotas actuales (de 4,5% o 3%) hasta el monto de las exportaciones facturado en 2020, año tomado como periodo de comparación.