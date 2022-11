Que el sector de las criptomonedas no está pasando un buen año no es una novedad. Con el colapso del exchange FTX a principios de mes, se va cerrando un 2022 para el olvido. En este contexto, varios los analistas de Wall Street aprovecharon para hacer leña del árbol caído y despotricar no solo contra los activos cripto, sino también contra las empresas del ecosistema.

Apodado Dr. Doom (Dr. Catástrofe en inglés), Nouriel Roubini es uno de los economistas más escuchados entre los inversores, principalmente luego de que ganara notoriedad por acertadamente predecir la recesión económica internacional producto de la crisis hipotecaria de 2008 en Estados Unidos.

Nouriel Roubini

"Es un ecosistema que está totalmente corrupto", disparo Roubini en el marco de la Semana de Finanzas de Abu Dhabi. Justamente, pocos días antes de su conferencia, los Emiratos Árabes Unidos habilitaron a Binance, el exchange más grande del mundo, la posibilidad de ofrecer servicios financieros en el país, una posible puerta de entrada a Medio Oriente.

Haciéndose eco de la novedad, Roubini no tuvo pelos en la lengua y aseguró que "no puede creer que Binance tenga una licencia para operar", una plataforma a la que calificó de "bomba de tiempo andante".

Changpeng Zhao, dueño de Binance

En este sentido, el también catedrático de la Universidad de Nueva York detalló que la exchange propiedad de Changpeng Zhao "está prohibida en el Reino Unido y está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por lavado de dinero".

Asimismo, el economista se refirió al último "criptocrash", producto del colapso de la plataforma FTX, el exchange más importante de Estados Unidos. "Desgraciadamente, este es un ecosistema totalmente corrupto. Esto es una lección de las últimas semanas, esta gente debería estar fuera de aquí", disparó el analista de origen turco-iraní.