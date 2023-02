Hace ya mucho tiempo que los compradores de criptomonedas descartaron una posible vuelta a los valores récord de 2021 cuando, por ejemplo, el Bitcoin tocó los 69.000 dólares. De todas formas, todavía apuestan por el fin del criptoinvierno y se ilusionan con la tendencia alcista del último tiempo, que llevó a una de las principales criptomonedas por encima de los 23.000 dólares. Con la suba de tasa de interés que impulsó hoy la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), algunos temían un freno al alza y, lo que es peor, un cambio de tendencia.

Este miércoles, la Fed dispuso una suba de 25 puntos básicos de la tasa de interés, llevándola así del 4,50% al 4,75%. El aumento es el más pequeño en un año, y muestra así una flexibilización del endurecimiento monetario que dispuso la entidad en el último tiempo para frenar a la inflación.

El mercado cripto se esperaba esta suba. De hecho, la herramienta FedWatch de CME concluyó en que existía una probabilidad del 99,4% de un aumento de 25 puntos básicos, por lo que los mercados lo daban por descontado. El foco, en cambio, estaba puesto en el discurso de Jerome Powell, titular de la Fed, para saber si la postura que se viene será más agresiva o más medida. Así las cosas, solo hay algo claro: los próximos meses serán un "mar de volatilidad".

Qué pasará con las criptomonedas

"El mercado, ahora enfocado en la recesión, no le cree a la Fed y está valorando los recortes de tasas a partir de septiembre. Existe una gran posibilidad de que en la conferencia de prensa, Powell sea más agresivo y vuelva a endurecer las condiciones financieras. Por esta razón, podríamos ver una corrección saludable a corto plazo en las criptomonedas y todos los activos de riesgo", anticipaba Nauman Sheikh, jefe de gestión de tesorería del administrador de criptoactivos Wave Financial, en diálogo con Forbes.

"Si Jerome Powell continúa siendo agresivo, se desencadenará un impulso para el dólar estadounidense debido a las perspectivas de aumento de las tasas de interés. Como resultado, los inversores evitarán pedir prestado y, por lo tanto, los activos de riesgo como Bitcoin o el mercado de valores probablemente noten una venta masiva", consideró el sitio especializado FxStreet.

Sin embargo, al final el discurso fue motivo de celebración. Porque la gran tendencia alcista que mostró desde comienzos de 2023 —pasó de valer USD 16.000 a valer más de USD 23.000— giraba en torno a las expectativas de una Fed moderada, con menos ajuste y menos inflación a lo largo del año. Y ahora, con una moderación anticipada, el Bitcoin subió 700 dólares y el mercado festeja.

Aunque el discurso de Powell comenzó bastante agresivo, el mercado suspiró de calma cuando el funcionario declaró: "El proceso desinflacionario ha comenzado". “El Comité anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2 por ciento con el tiempo”, dijo la Reserva Federal en un comunicado. Además, Powell reconoció que el sentimiento general es alentador.

El jefe de investigación de CoinShares, James Butterfill, le dijo a Decrypt que las declaraciones de la Reserva Federal de hoy no agregaron "nada nuevo para mover realmente los mercados". El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, “trató de expresar su actitud agresiva al afirmar que el trabajo no está hecho, pero los mercados no lo aceptan”, agregó.

Precios de las criptomonedas

La criptomoneda más grande por capitalización de mercado, bitcoin (BTC), cotizaba a USD 23.627 después de los comentarios, un aumento de más del 2% para el día.

Ether (ETH), el token nativo de la cadena de bloques de Ethereum, subió un 3% para negociarse a USD 1.635.

Las acciones expuestas a criptomonedas también aumentaron, con el intercambio Coinbase (COIN) aumentando un 8% y el minero de bitcoin Marathon Digital Holdings (MARA) un 7%.