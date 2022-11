Con la descentralización como eje, cerró LABITCONF 2022

La décima edición de LABITCONF, el encuentro latinoamericano sobre criptomonedas y blockchain más importante de la región, llegó a su fin este sábado luego de dos jornadas en donde los principales referentes locales e internacionales expusieron sobre diferentes tópicos desde los cuales los activos cripto están cambiando las finanzas, la economía y el resto de la sociedad.

A diferencia del viernes, que giró principalmente alrededor de Bitcoin, este sábado el foco estuvo puesto sobre Ethereum (ETH), la segunda criptomoneda más importante del mercado. Por este motivo, la primera charla del evento estuvo a cargo de su creador, Vitálik Buterin, quien ya había visitado Argentina hace poco menos de un año.

Durante su exposición, Buterin destacó la resiliencia del ecosistema cripto luego de la caída de la exchange centralizada FTX, la tercera más grande del mundo. "Las finanzas descentralizadas (DeFi) sobrevivieron completamente", aseguró. Aunque también reconoció que "es importante comprender por qué la gente prefiere opciones centralizadas por sobre la custodia personal de sus activos".

Ethereum tras The Merge

Por otra parte, el programador de origen ruso hizo un balance a dos meses de The Merge (La Fusión, en inglés), una actualización del sistema de validación de la plataforma de Ethereum, la cual pasó de asentarse sobre un mecanismo Proof of Work (POW), como el de Bitcoin, a uno llamado Proof of Stake (PoS).

"Todo funcionó perfectamente durante de The Merge. Un usuario común no se dio cuenta de la transición, por lo bien que fue hecha", celebró Buterin.

Una de las principales críticas al mecanismo POW es su alta demanda energética. Por ejemplo, la red de Bitcoin consume más energía que toda Argentina. Esto se debe a que requiere de enormes sistemas de computadoras para mantenerse, una situación que también podría comprometer la descentralización.

"Si ves los gráficos comparando POW con POS, antes había 2 o 3 grandes pools de minería. Había más centralización de la que me gustaba. Yo prefiero que la gente tenga su propio validador", sostuvo el desarrollador de Ethereum.

La "grieta" Bitcoin-Ethereum

La comparación entre Bitcoin y Ethreum fue una de las constantes de la jornada. De hecho, uno de los paneles principales que le siguió a Buterin fue un debate entre maximalistas de ambas criptomonedas sobre la supuesta superioridad de Proof of Work o Proof of Stake a la hora de validar transacciones.

Sin embargo, no todos los expositores plantearon una dicotomía entre las dos monedas más importantes del mercado. Durante su exposición, el exfuncionario del Banco Central Alfredo Roisenzit sostuvo un enfoque complementario entre ambas monedas cripto.

Para Roisenzit, " Bitcoin es el oro 2.0", debido a que posee características similares a las del metal precioso, como su trazabilidad, su escasez y fungibilidad. Mientras que Ethereum "es el dinero 2.0", puesto que sobre su plataforma "es posible construir activos financieros similares a los de la economía tradicional".

En relación con este tema, el organizador de LABITCONF y presidente de la ONG Bitcoin Argentina, Rodolfo Andragnes, reconoció que desde su origen hace diez años, este evento "siempre defendió Bitcoin y está filosóficamente alineado a él". Sin embargo, aclaró: "Difundimos y promovemos también la creatividad en Ethereum, en donde se puede crear mucho más"

"En estos diez años LABITCONF maduró lo suficiente como para representar ampliamente a los dos espacios. Me gusta que este sea un evento que integre tanto a Bitcoin como Ethereum, que sea un evento 'antigrieta'", explicó a BAE Negocios.