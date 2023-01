El dólar blue hoy recuperó su valor y llegó a su récord histórico este martes. Si bien expertos consideran que el tipo de cambio está atrasado con respecto al incremento de la inflación, la divisa paralela suele marcar el ritmo de otras cotizaciones como los dólares financieros que son legales, a diferencia del Blue. La depreciación de la moneda apunta a buscar cobertura en dólares o en otras herramientas de inversión para perder lo menos posible ante el aumento de precios.

Pese a que la inflación afecta a Estados Unidos, el dólar continúa siendo uno de los principales atractivos para los ahorristas, a pesar de que no se trata de una inversión propiamente dicha. Sin embargo, cada vez son menos lo que pueden acceder al dólar ahorro y recurren a otras cotizaciones como el Blue, MEP o CCL.

Dólar Ahorro y MEP, los más buscados

El Gobierno puso un cepo al acceso al billete norteamericano. Por ese motivo, las personas solo pueden comprar por homebanking un cupo de 200 dólares al mes y, para ello, deben cumplir una serie de requisitos como no ser beneficiario de planes sociales, no haber recibido la Asistencia al Trabajo y la Producción en 2020 y no mantener subsidios de luz, gas y agua, entre otros.

El dólar ahorro forma su valor con la cotización del dólar minorista, más el 30% del impuesto PAÍS y el 35% de adelanto del Impuesto a las Ganancias, cuya devolución puede solicitarse en la web de la AFIP. Este martes se consigue a $310,51 y es el tipo de cambio más barato del mercado.

Esta restricción llevó a que muchas personas decidan recurrir a los dólares financieros, aunque es una alternativa no tan conocida. El dólar que pueden adquirir los ahorristas es el Mercado Electrónico de Pagos (dólar MEP) o dólar Bolsa.

El dólar MEP se consigue a través de la compra y venta del bono AL30 y no tiene límite de operación. Para adquirirlo es necesario abrir una cuenta comitente en un agente de bolsa, comúnmente conocidos como brókeres. Para saber si el bróker está registrado oficialmente en la nómina de agentes del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), puede buscárselo en el registro oficial que BYMA posee en su página oficial. Hoy el dólar bolsa opera en 326 pesos.

Existe un cepo cambiario a la hora de adquirir dólares por homebanking

Plazo fijo en pesos

Por su parte, los ahorristas que no pueden comprar dólares por homebanking o que no quieran acceder al MEP, pueden recurrir a la conocida herramienta del plazo fijo en pesos en sus dos variables, convencional y UVA.

El plazo fijo se trata de un método de ahorro y no de inversión, consiste en separar un monto específico de dinero por un periodo de tiempo en el que la persona no pueda acceder a él y dejar que genere intereses. Hasta el momento, la tasa de interés nominal anual (TNA) es del 75%.

Por lo tanto, un plazo fijo a 30 días por $10.000 devuelve una vez cumplido el plazo 10.616,44 pesos. Esto es, los $10.000 de capital inicial más $616,44 de intereses. Si bien, hay más chances de pérdida por la depreciación del peso, la idea es reinvertir esa plata para que con el extra acumulado se generen más intereses.

En esa línea y con el fin de combatir la inflación, existe el plazo fijo UVA. Esta alternativa similar al plazo fijo convencional propone una contratación mínima por 90 días y permite obtener una rentabilidad por encima de la inflación, ya que el monto depositado se actualiza por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que sigue a la inflación local.

Brókeres y alternativas de inversión

Existen opciones de inversión que requieren sí o sí de una asociación de Bolsa con algún especialista encargado de capacitar y guiar al inversor en cuál es la estrategia que mejor se adecúa a su perfil: si es conservador, agresivo o moderado.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los expertos recomiendan diversificar el dinero en distintos tipos de inversiones, ya que, en el caso de que una de las inversiones le vaya mal, las otras pueden compensar las pérdidas con rendimientos "anormales". El consejo es "no poner todos los huevos en una misma canasta".

Algunos de los instrumentos que aconsejan los profesionales son: