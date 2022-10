Un tema que siempre da que hablar porque estamos en Argentina, es el Dólar. Pero siempre tenemos que hablar de distintos tipos de cambio y comenzaremos por el Dólar oficial, que es donde se espera la devaluación, ya que se ve un Dólar muy retrasado.

En algún momento tienen que hacer esa devaluación. El Banco Central, a partir del Dólar Soja, pudo recaudar dólares para poder bancar un poco más para cuándo lo tenga que soltar.

¿En qué mes puede suceder?

En octubre no creemos que puede suceder, ya que esperan tener un poco más estabilizada la economía.

Otro mes que todos creen que puede darse esto es diciembre. Pero no es un mes correcto para realizarlo, ya que es un momento de mucho consumo. Si se devalúa, se puede tener un problema en los precios y ese consumo puede caer. No les conviene. Por más de que todos crean que en diciembre es cuando en Argentina se toman las medidas, no es así. En este mes es cuando se arman los caos sociales, porque es cuando la sociedad está cansada.

Dicho esto, hay dos meses que sí puede suceder esta devaluación. Uno de ellos es noviembre. Recordemos que este año tenemos el mundial, que comienza el 20 de noviembre, pero la energía empieza desde antes. Días en los cuales la atención estará focalizada en el fútbol y menos sobre la situación económica.

En segundo lugar, el mes que suele haber movimientos financieros y monetarios históricamente en nuestro país es enero, mientras todos están de vacaciones, están distraídos. En diciembre, si bien están todos muy acelerados, están atentos igual, ven qué pasa. En enero esto no es tan así, estamos en otro mundo.

En este momento se puede dar una devaluación, que se está hablando que puede ser de hasta un 50% en el tipo de cambio oficial.

¿Cómo puede impactar esto? Enterate de todas las consecuencias y cómo pueden desencadenarse estas medidas en el video que dejo a continuación.

*Broker de BullMarketBrokers