La AFIP habilitó la posibilidad de pedir la devolución del 35% retenido por la compra de dólar ahorro o gastos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito, que incluye el pago de Netflix, Spotify y otras plataformas de streaming.

El reintegro es válido para las compras realizadas desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, aunque también se pueden solicitar de años anteriores, a partir de septiembre de 2020. Solo pueden pedirlo aquellos contribuyentes que no estén en el régimen de Impuesto a las Ganancias.

El dólar ahorro es como se le dice a la cotización que se consigue para comprar dólares en los bancos. Es la más barata de Argentina, que tiene una economía que tiende al recurrir al dólar como principal refugio de valor para combatir la inflación. Sin embargo, el Gobierno estableció un cupo de 200 dólares por persona por mes para poder adquirirlo.

El precio del dólar ahorro surge de sumar al valor del dólar minorista de cada banco el 30% del Impuesto País y el 35% por el adelanto del Impuesto a las Ganancias. Este último se devuelve todos los años haciendo la solicitud en AFIP, en el caso de quienes no están en ese régimen. A quienes sí pagan Ganancias se les devuelve automáticamente. Este miércoles, el dólar ahorro cotiza en 307,26 pesos (partiendo del promedio que realiza el Banco Central).

Las compras en dólares (o a servicios del exterior) con tarjeta de crédito o débito también son alcanzadas por el impuesto a cuenta de Ganancias. El dólar tarjeta tiene en cuenta el valor del dólar minorista más el 30% de impuesto PAÍS, pero el anticipo de Ganancias es del 45% para compras menores a 300 dólares. Cuando las compras superan ese monto se le agrega un 25% al total en concepto de adelanto de Bienes Personales, lo cual se conoce como dólar Qatar.

Ese porcentaje de recargo a cuenta de Ganancias es el que podrán reclamar aquellos contribuyentes que no estén inscriptos en Ganancias o Bienes Personales. También en caso de que un contribuyente no esté inscripto en el impuesto sobre los Bienes Personales o bien lo esté pero no Ganancias. Según el caso, el porcentaje a reclamar podrá ser del 45%, 25% o el 70% por sobre sus consumos en dólares o compra de divisas.

Cuándo se paga el reintegro

La devolución de los fondos deberá ser en un plazo de 60 días. Sin embargo, hay un retraso en el reintegro. Según informó la AFIP, a principios de enero empezó la devolución a quienes compraron dólares o hicieron consumos en divisa extranjera durante enero de 2021, lo que muestra una demora de 20 meses.

Los contribuyentes también tienen un plazo de 5 años para solicitar los reintegros. Por lo tanto, aún pueden solicitarse los reintegros de percepciones de 2020 y 2021 sin problemas.

¿Qué necesito para solicitar la devolución AFIP?

CUIT

Clave fiscal, nivel 2 o superior.

Informar a la AFIP la CBU en la que te acreditarán los fondos a través del servicio “Declaración de CBU”.

Domicilio Fiscal Electrónico

Paso a paso: cómo pedir devolución de percepciones AFIP 2022