Ante el comienzo de un nuevo año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó a los pequeños contribuyentes la posibilidad de pedir la devolución del 35% retenido como parte de la percepción del Impuesto a las Ganancias en 2022 por la compra de dólar ahorro o gastos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito.

El dólar ahorro es la cotización del billete norteamericano más barata que se puede conseguir en Argentina, que tiene una economía que tiende al recurrir al dólar como principal refugio de valor para combatir la inflación. Sin embargo, el Gobierno estableció un cupo de 200 dólares por persona por mes para poder adquirirlo.

El precio del dólar ahorro surge de sumar al valor del dólar minorista de cada banco el 30% del Impuesto País y el 35% por el adelanto del Impuesto a las Ganancias, ese es el porcentaje que reintegra la Afip. Este miércoles, el dólar ahorro cotiza en 307,26 pesos (partiendo del promedio que realiza el Banco Central).

Por su parte, el dólar tarjeta también tiene en cuenta el valor del dólar minorista más el 30% de impuesto PAÍS, pero el anticipo de Ganancias es del 45% para compras menores a 300 dólares. No obstante, cuando las compras superan ese monto se le agrega un 25% al total en concepto de adelanto de Bienes Personales.

Ese 70% de impuestos para compras con tarjeta es el que podrán reclamar aquellos contribuyentes que no estén inscriptos en Ganancias o Bienes Personales. También en caso de que un contribuyente no esté inscripto en el impuesto sobre los Bienes Personales o bien lo esté pero no Ganancias. Según el caso, el porcentaje a reclamar podrá ser del 45%, 25% o el 70%.

Cuándo se paga el reintegro

Acorde a la ley de Procedimientos Administrativos, la devolución de los fondos deberá ser en un plazo de 60 días. Sin embargo, hay un retraso en el reintegro. Según informó la AFIP, este lunes inició la devolución a quienes compraron dólares o hicieron consumos en divisa extranjera durante enero de 2021, lo que muestra una demora de 20 meses.

Además, los trámites que comienzan estos días serán para compras realizadas a partir de enero 2022, ya que los contribuyentes podrán solicitar la devolución del importe, una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción.

Devolución AFIP: qué se necesita

Con carácter previo a efectuar la solicitud de devolución, los sujetos deberán:

Contar con CUIT y clave fiscal.

Informar ante AFIP el CBU de la cuenta bancaria en la cual se podrá realizar la devolución solicitada.

Es importante ir al apartado de trámites de la AFIP y agregar la opción "Pago Devoluciones" a tus servicios

Cómo pedir devolución de percepciones AFIP 2022

Ingresar en www.afip.gob.ar con "Clave Fiscal" (debe ser del tipo 2 como mínimo) al servicio "Mis Aplicaciones Web" Seleccionar la opción "Nuevo" que se encuentra en el margen superior izquierdo. Como consecuencia se abrirá una nueva pantalla donde se tiene que seleccionar nombre y los siguientes campos: Organismo - AFIP; formulario - F746/A Devoluciones y transferencias; período fiscal: indicar el período por el cual se solicita la devolución, con el formato año/mes (AAAA/MM) y apretar "aceptar" El sistema mostrará el detalle de percepciones registradas en "Mis Retenciones" para ese período. Se debe tildar cuáles son las que se quiere tramitar en devolución. En caso de que existan percepciones no registradas en el sistema, se podrán añadir seleccionando: "AGREGAR PERCEPCIÓN". Para realizar la carga se tiene que informar: origen, tarjeta, fecha de pago del resumen y/o liquidación/ fecha de débito y monto de la percepción. Una vez que se haya realizado la carga completa de datos, seleccionar el botón GRABAR, que se encuentra en el margen superior de la pantalla. Para finalizar la carga, presionar el botón PRESENTAR. El sistema preguntará si se confirma la presentación, y luego informará que la presentación ya fue realizada. Aceptando este mensaje se puede visualizar el acuse de recibo de la presentación.

Chequeá con tu CUIL si la solicitud fue aceptada

Para realizar el seguimiento de la solicitud de devolución, hay que ingresar también con "Clave Fiscal" al servicio "Mis Aplicaciones Web".

Seleccionar la opción BUSCAR que se encuentra en el margen superior izquierdo. Allí, hacer clic en ACEPTAR para visualizar las solicitudes realizadas.

De esta forma, se podrá ver cuáles son los pedidos llevados a cabo y, si se hace clic en PRESENTADO, se podrá ver el estado de la solicitud seleccionada y el sistema desplegará el estado del trámite.