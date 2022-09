A pocos días de que se conozca el dato inflacionario de agosto, todo indica que se situará por encima del 6%. En este contexto de incertidumbre económica, son cada vez más los argentinos que buscan resguardar sus ahorros en divisas, principalmente dólares.

Dentro del abanico de opciones que existen en el mercado cambiario, las opciones más importantes son el dólar blue del mercado informal y dólar oficial del mercado minorista, conocido como dólar ahorro, y que cuenta con un 65% de recargo a cuenta del Impuesto PAIS y Ganancias.

De todas maneras, pese a que estas dos opciones son las más populares entre los ahorristas, existen una serie de alternativas para quienes buscan dolarizar su dinero y protegerlo de la espiral inflacionaria.

Dólar MEP: qué es y cómo comprarlo

También conocido como dólar Bolsa, el dólar MEP es una operación bursátil que surge a partir de la compra de un bono cuya cotización es en pesos, pero es convertible al mismo bono que cotiza en dólares, realizando la operación de venta en moneda norteamericana.

Esta opción es 100% legal, además de que puede hacerse desde la comodidad del hogar, sin la necesidad de tener dólares en billetes físicos ni tener que ir hacia una "cueva".

Sin embargo, esto no significa que no tenga requisitos excluyentes para su compra. Los siguientes grupos no pueden acceder a su compra:

Aquellos que tengan un crédito hipotecario UVA, mientras las cuotas sigan "congeladas".

Dueños de empresas con programa ATP / Repro o similares y créditos subsidiados. Beneficiarios de créditos a tasa cero.

Personas que hayan comprado los USD 200 en el mercado oficial durante los últimos 90 días.

Beneficiarios de planes sociales.

Personas sin ingresos estables.

Tarjetas refinanciadas (con la financiación de las 9 cuotas que se dio en abril y septiembre).

Qué necesito para comprar dólar MEP

Tener una caja de ahorro en pesos y otra en dólares en un banco, ambas bajo el mismo nombre

Tener una cuenta comitente en una Sociedad de Bolsa (ALYC), comúnmente conocidos como brókers

Los pasos para comprar dólar MEP son los siguientes:

Se debe depositar la cuenta del bróker los pesos a utilizar por transferencia bancaria Luego se debe comprar el bono en contado inmediato (CI), cada bróker va a tener su propia forma de e instructivo para llevarlo a cabo. Los bonos más comunes para esta operación son AL30 y GD30 Una vez hecha la compra, se debe esperar un día hábil con el activo en cartera (parking), si es que uno desea vender en el corto plazo Cuando uno quiera vender el bono debe hacerlo en contado inmediato (CI). El horario CI es de 11 a 16 Tras haberlo vendido, se deben transferir los fondos desde la cuenta del bróker hacia la cuenta bancaria

Una alternativa que cobró fuerza durante el último tiempo fue la compra de criptomonedas con su valor atado al dólar estadounidense, popularmente conocidas como "stablecoins" o "dólares cripto".

Como la compra y venta de criptomonedas está por fuera del mercado cambiario tradicional, las cotizaciones y las operaciones no se suspenden los fines de semana, feriados ni después de las 3 de la tarde, cuando cierran los bancos.

Entre las opciones más utilizadas están Tether USDT, USD Coin y Binance USD. De hecho, estas tres stablecoins se encuentran dentro de las diez principales criptomonedas en términos de capitalización de mercado.

Cómo comprar dólar cripto

Una vez abierta la cuenta, el segundo paso es transferir los pesos para adquirir los stablecoins. El envío de dinero puede hacerse desde una cuenta bancaria, otra billetera virtual como Mercado Pago, y en algunos casos en efectivo a través de locales como Pago Fácil o Rapipago.

Con los fondos en la billetera, el inversor ya puede empezar a operar. Solo tiene que indicar en la plataforma qué criptomoneda y cuánto quiere comprar. La conversión se hace al tipo de cambio del momento.

Es importante destacar que la compra de estos dólares cripto por medio de un exchange local generan un bloqueo para la adquisición de dólar ahorro, por lo que es recomendable solamente cuando se hacen compra mensuales mayores a los USD 200 a los que se puede acceder con el cepo actual.