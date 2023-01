Sin duda, 2022 será recordado como un año de descontento con las criptomonedas: el precio de Bitcoin cayó varias veces, muchas grandes empresas quebraron, se vivieron muchas sacudidas de diversos tipos y la industria experimentó una serie de despidos masivos.

Aun así, el año pasado fue un año clave para la regulación global de las criptomonedas. Si bien algunos desarrollos regulatorios son preocupantes con respecto a la postura dura sobre los activos digitales, su impacto puede ayudar a la industria a madurar a largo plazo.

Nueva York respaldó una política controvertida para limitar la prueba de trabajo (PoW), pero una política similar fracasó en la Unión Europea. En algunas jurisdicciones, como Brasil y Rusia, las criptomonedas sin duda están despegando. Y por supuesto, hubo muchos eventos, hitos y proyectos exitosos que valen la pena recordar. Pero veamos qué dicen los expertos desde esta parte del mundo.

José Ignacio Trajtenberg, CEO & Co-Founder de Xcapit -billetera no custodial, multi blockchain y open source- expresó: “El 2022 estuvo plagado de acontecimientos y experiencias muy relevantes. Es imposible escapar a recordar la caída del protocolo Anchor, que entregaba retornos fijos sobre la moneda estable UST de la red de Terra, donde unos 19 billones de dólares estadounidenses fueron perdidos. Hasta llegar a los más recientes episodios que se desprendieron de la caída de FTX y todos los que sufrieron las secuelas de su derrumbe”.

Sin embargo, aclaró que no todo fueron quiebras o estafas, sino muy por el contrario, fue un año de construcción provechoso en muchos sentidos: “Latinoamérica siguió su camino de adopción, mientras que sigue viviendo restricciones de acceso a un sistema financiero saludable en la región, con particularidades más acentuadas, como la de Argentina y Venezuela. La región sigue encontrando en Blockchain y las criptomonedas, una receta que permite subsanar problemas de coyuntura e infraestructura profundos, como lo son la falta de acceso a opciones que permitan el ahorro, la inversión y el crédito. Así también, dinamiza industrias particulares como lo son la de los trabajadores freelancers o remotos, fomentando también la mejora en la calidad de empleos, valiéndose de la fuente de talentos existentes”.

“Sería interminable destacar las beneficios de esta tecnología en las regiones más desfavorecidas, pero a mi parecer, lo más importante todavía sigue siendo que hay mucho por construir para que redunde en un beneficio real para las personas en su vida cotidiana, a la misma vez que sigue existiendo un enorme desafío de educación ligada a la adopción masiva”, remarcó.

Por el lado de las redes, subrayó que se pudo finalmente cumplimentar la promesa de Ethereum 2.0 con el ‘’Merge de Ethereum’’, logrando así disminuir los costos transaccionales de la red, haciéndola más accesible y escalable para su adopción masiva.

También recordó que se avanzó mucho en la industria de los NFTs, haciéndola ya un vertical en sí misma, que tiene implicancias en la industria del arte, la ciencia, los tickets, lo social y lo documental, con sus múltiples bajadas para que se resuelvan casos de la vida cotidiana, e inclusive, avanzar sobre terrenos que aún prometen una gran innovación y disrupción como la identidad descentralizada.

“A pesar de haber pasado todo el año por un bear market, la cantidad de eventos, difusión, información e involucramiento del público masivo para con esta temática fue ampliamente superadora al 2021”, resaltó.

Según Trajtenberg, existen obstáculos de base que tienen que ver con la educación, la confianza y la tecnología: “En este sentido, la primera barrera hace que mucha gente no pruebe o adopte, simplemente porque no sabe y a su vez es difícil muchas veces encontrar información veraz y disponible para el público masivo. La confianza parte de la incertidumbre de la falta de información y experimentación propias de una nueva forma de pensar y hacer las cosas”.

“Por definición, los seres humanos confiamos en aquello que conocemos, y por contraposición, no lo hacemos en aquello que desconocemos. Situaciones como las de FTX o de Luna, hacen que se dispare el sesgo de autoconfirmación para aquellos que no emprenden la tarea de investigar, estudiar y probar”, añadió.

“Este sesgo hace que las personas que no se atreven o no tienen la voluntad de aprender algo nuevo, cuando ven un hecho particular en dicho campo, tiendan a reafirmar su decisión de no incursionar en el mismo’’, reflexionó.

El CEO de Xcapit cree que, para 2023, se seguirá construyendo mucho contenido, información y educación, para que el público masivo siga tendiendo a la adopción. En el mismo sentido piensa que irá la tecnología, buscando hacer más sencillo, barato, eficiente y transparente todo este proceso. “Así también, basándome en datos estadísticos, el año que viene podemos empezar a vivir el cierre de este período de baja y destrucción, para ver cómo comienza nuevamente a crecer el mercado crypto, y con ello se vuelve a generar una nueva ola de adopción”, indicó.

“El 2023 traerá disrupción en aspectos como la identidad descentralizada, que tiene implicancias en la inclusión social, financiera y económica de billones de personas. Y por supuesto, en la tecnología subyacente de las redes y los productos que permitirá interactuar de una manera más fácil y sencilla para el entendimiento general, y seguramente apoyará y acelerará la adopción masiva de estas herramientas”, opinó.

Y agregó: “Los estados seguirán entendiendo y dialogando en acuerdo para que el público masivo encuentre mayores garantías a la hora de probar e interactuar con las criptomonedas, entendiendo que hay límites particulares que aplican a los procesos que vinculan monedas nacionales con criptomonedas. Desde allí en adelante, será complejo regular una actividad que no tiene jurisdicción de origen, hecho imponible, y que se transacciona 24/7 sin restricciones”.

Desde Koibanx -compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain-, Leo Elduayén, que se desempeña como CEO, compartió su punto de vista: “Un inversor siempre debe saber a qué se expone y en qué exactamente está invirtiendo. En el ecosistema crypto, además de entender la propuesta de valor de una criptomoneda y su atractivo como inversión, también se debe evaluar en qué plataforma adquirirla. Como vimos en estas últimas semanas con el colapso de FTX, no solo la criptomoneda en sí es importante, sino que es fundamental comprender los riesgos a los que se expone un inversor cuando opera en una plataforma centralizada”.

“La falta de supervisión en entidades no reguladas que operan como exchanges crypto incrementa el riesgo para un inversor. El mundo crypto llegó para quedarse e invita a los gobiernos a regular y supervisar a los participantes que deseen ofrecer este tipo de servicio”, puntualizó.

Según Elduayen, “el mundo crypto va a terminar con dos opciones: por un lado estarán los exchanges descentralizados, las wallets non custodials y las soluciones DeFi, donde hay un usuario conocedor que tiene un total control de sus activos. Y por otro lado, estarán los usuarios masivos que optarán por recurrir a instituciones financieras reguladas quiénes integrarán a las crypto a su oferta de valor y las ofrecerán como un producto más.”

También afirmó: “Aunque parezca mentira, será este sector -el de la banca tradicional- el que va a terminar generando el espacio para la adopción masiva de las crypto. Lo cierto es que no podemos tener más exchanges como FTX o Celsius, centralizados, no regulados, con malas prácticas donde la gente les entrega el control, les da su dinero y ellos hacen lo que quieren sin ningún tipo de regulación.”

Desde Bitwage -la plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas más elegida por los trabajadores, freelancers y exportadores de servicios-, Ramiro Raposo, que trabaja en el Growth Team, coincidió en ver características positivas en este año que acaba de terminar.

“Creo que el 2022 fue bastante positivo para el mundo crypto. Si bien el valor de las criptomonedas estuvieron en baja, hemos visto que el ecosistema se supo mantener fuerte y en crecimiento a pesar de los temblores. En Latinoamérica particularmente, la adopción sigue en aumento fuerte y consistente, lo que nos da una buena señal de que el año próximo va a ser muy positivo”, comentó.

Y dijo: “Este año estuvo lleno de sorpresas, si bien algunas no han sido buenas noticias, fueron hitos que marcaron un antes y un después en el mercado que a la larga, estoy seguro dará un balance positivo. El Merge de Ethereum, el aprendizaje con la caída de Luna, el continuo avance de las Finanzas Descentralizadas y las stablecoins, la caída de FTX y las regulaciones legislativas que emergerá de este resultado”.

“En mi opinión, el mayor obstáculo es la falta de educación. A la persona común que no es parte del mundo crypto, le es fácil aferrarse al argumento anti crypto por la desinformación. Como en el caso de FTX, la gente confunde las acciones de una compañía irresponsable, que las hay en todos los rubros, con lo que realmente crypto significa y el potencial que aún tiene. Lo que pasó con FTX ha pasado muchas veces en el sistema financiero tradicional. Lo sucedido, no es culpa del ecosistema, sino de las intenciones y malas decisiones de las personas en el mando de estas compañías. Esto nos ayuda a recapacitar y entender la importancia de estar informados correctamente y como en toda decisión de inversión, hay que asesorarse y no dejarse llevar por el FOMO (fear of missing out, por sus siglas en inglés) que genera la masa”, aseveró.

Raúl Ortix, Bizdev de Bitwage Latam, se refirió a esta importancia de la educación en general, porque así “tanto los individuos como las empresas pueden sentir más confianza en un sector que está sujeto a cambios constantes a toda hora”.

Ortiz consideró también que, para que el sector se consolide, la regulación debe existir de una forma clara y fácil de entender para todos los players: “Una regulación en donde no solamente se expongan los riesgos sino que también se la fomente para el crecimiento. Sé que es fácil mencionar que la regulación debe existir para proteger a las personas y a las empresas, sin embargo, en un escenario ideal la regulación extraería lo mejor de ambas partes tanto de la innovación en el sector, como lo que tradicionalmente ha dado resultado en el pasado”.

Guillermo Escudero, Chief Revenue Officer de CryptoMarket -plataforma de exchange de criptomonedas- , también hizo mención a la situación actual tras lo sucedido con la quiebra de FTX, lo que generó a su vez que otras empresas sigan su mismo camino.

“Se verá una industria que para lograr el crecimiento, tendrá que ajustarse a regulaciones locales e internacionales, así como también ajustarse en transparencia de cara a los usuarios respecto de los servicios que ofrece y cómo los ofrece. Un punto importante será la información sobre la custodia de los criptoactivos, por lo cual es importante crear alianzas con empresas de renombre para la custodia de éstos con altos estándares. Más allá de la entrega de información o auditorías sobre tenencias, es mejor ofrecer servicios transparentes”, expresó Escudero.

Y añadió: “El primer aspecto clave que se necesita es la comunicación entre los reguladores y los players del mercado crypto, tanto en Argentina como en cualquier otro país, porque peor es que regulen desde la ignorancia, lo cual puede generar un efecto contrario para el consumidor final, la empresa o inclusive el mismo regulador. En el caso de Argentina, existe una buena disposición a la charla y se está abriendo un camino interesante a nuevas normativas”.

“El segundo aspecto clave será la UIF, dado que la gran mayoría de los players crypto hoy cumplen con las políticas de KYC (conoce a tu cliente) y AML (prevención de lavado de dinero), pero no todos son sujetos obligados ante la UIF, siendo que cumplimos con todas las aristas de dicha unidad, por lo que ser sujetos obligados será un cambio importante”, agregó.

Como tercera medida, dijo que los reguladores –hablando específicamente de AFIP y BCRA–, deben establecer claridad en las reglas del juego y no generar normativas cruzadas que complejizan los reportes en cuestión, dado que en el caso de los PSP (proveedores de servicios de pago, como lo son varios players crypto) deben reportar a ambos entes y la idea es que se establezcan parámetros similares.

Santos Barrio, Founder & CFO de Let´sBit -una de las crypto-exchange más importantes de LatAm enfocada en ofrecer servicios financieros de calidad- opinó que la regulación de la industria crypto es importante para que ésta pueda crecer de manera sostenida, mantenerse en el tiempo y trabajar no solamente con los usuarios más avanzados en tecnología y finanzas, si no poder ser realmente una solución que aplique a millones de personas y sea realmente masiva.

“El primer aspecto que debe trabajarse desde la regulación es el que tiene que ver con prevención de lavado de dinero y financiación de terrorismo (normativas KYC y anti money laundry que comprueban que los usuarios sean reales y los fondos sean lícitos). Una regulación de este tipo podría hacer que la industria, en lo que respecta a los exchanges de criptomonedas, esté un par de niveles más arriba desde el punto de vista de las autoridades, Partners que ya están regulados y público en general y podría permitir agrandar el nivel de operaciones. Hoy en día una de las grandes trabas que tiene la industria es que las relaciones con empresas financieras tradicionales (como bancos, casas de cambio, agentes de bolsa) sufre fricciones ya que algunas entidades están reguladas y otras no, por lo que en algunas interacciones no queda tan claro el movimiento del dinero. Esto podría resolverse con una regulación más clara, que simplificaría los procesos, generaría soluciones integradas y ayudaría a que los jugadores tradicionales se sientan cómodos de trabajar con jugadores crypto”, opinó.

Finalmente, el CEO y co-fundador de BAG -compañía de tecnología blockchain que ofrece herramientas diseñadas especialmente para el arte y la cultura-, Martín González, resaltó: “Para BAG fue un año espectacular. Hemos consolidado artbag en la escena internacional, hemos realizado nuestra primera artbag experience con Refik Anadol en Teatro Colón (ni más ni menos) y lanzamos nuestra segunda unidad de negocios: una ticketera NFT. El 2023 esperamos incrementar la facturación, buscar algo de inyección de capital y hacer productos de calidad. Ese es el secreto, la calidad”.

“El crecimiento sostenido (en la industria) vendrá de la mano de un crecimiento orgánico de la demanda. Los desarrollos tecnológicos en su primera etapa se caracterizan por productos innovadores que ven la luz impactando como novedad pero que en su mayoría no están testeados o iterados. Para pasar a una fase expansiva de la demanda el producto debe adaptarse a la misma, solucionando un problema o generando un plus. Para ello es fundamental mejorar la experiencia de usuario. Creo que aquellos sectores que además de innovar tecnológicamente, desarrollen en paralelo productos pensados para el cliente, sobre todo en blockchain, obtendrán un crecimiento orgánico y sostenido. Parece algo menor pero no lo es. Tecnología no es producto”, finalizó.

*Directora de Arigatō Consulting