El dólar blue alcanzó un nuevo récord histórico

El dólar blue operó el viernes a $340 para la venta y $336 para la compra en las cuevas de la City porteña, tras subir $10. Así, retomó la racha al alza que el billete informal muestra desde el 13 de diciembre. Con estos valores, la divisa informal superó por $2 su máxima cotización histórica ($338) alcanzada el 22 de julio de este año en plena crisis política. Sin embargo, los números que cobran una mayor importancia son los de la brecha cambiaria que se posiciona en 87,1% con el dólar oficial minorista y 94,% con el tramo mayorista.

Cómo fue la semana pasada en los mercados y qué esperar para estos días

El mercado brilló y celebró a la par del resto del país, alcanzando en dólares el valor más alto en los últimos tres años. La variación semanal fue 13,73% positiva (15,03% en ccl). El tipo de cambio se sostiene a raya, más tranquila la plaza del ccl que la del MEP. Mirando a lo venidero, pueden ser estos días para tomar decisiones; el Merval medido en cable superó con creces los USD520 y quedó ya próximo a una zona súper importante como son los USD585/600, cuya superación daría una enorme señal de mediano e incluso largo plazo, veremos si lo logra sin achicar un poco, parecería improbable pero precios mandan; suerte similar con los bonos, de no superar rápido los picos de esta semana podrían activar una corrección; mientras que en lo cambiario sostenemos que las alarmas se encienden sobre 340/5 pesos, pero se nota que le cuesta retroceder aún con el viento a favor de acciones y bonos.

Las criptomonedas son "inexistentes" para los grandes inversores, según el JP Morgan

El director de estrategias de carteras institucionales en la banca de inversión JP Morgan, Jared Gross, aseguró que “como una clase de activo, las cripto son efectivamente inexistentes para la mayoría de los grandes inversores institucionales”. “La volatilidad (en el mercado) es demasiado alta y que la falta de un retorno intrínseco lo hace muy desafiante”, indicó. Los peligros por la falta de regulación del mercado y la volatilidad en su valor no son factores de confianza. “La mayoría de los inversores institucionales probablemente estén respirando aliviados que no hayan saltado a ese mercado y no lo hagan en ningún momento por lo pronto”, apuntó Gross en diálogo con la agencia Bloomberg.

Inflación: los alimentos traccionan la aceleración de precios de diciembre

En el índice de diciembre, los alimentos registrarán aceleración en la suba de precios. Bajo esta premisa, diferentes consultoras calculan que el IPC cerrará por arriba del 5%, impulsado por las variaciones de frutas, verduras y los servicios regulados. Si bien se cortaría la desaceleración preanunciada por el Gobierno nacional, la inflación interanual quedará por debajo del 100% cuando meses atrás las mismas consultoras especulaban con una variación de tres cifras. Sin embargo, para noviembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, ya había registrado una variación interanual del 101%. La inflación pegó en los sectores más vulnerables.

FMI: dónde estará el ajuste para cumplir la meta fiscal del 2023

El ajuste del 2023 para cumplir con la baja del déficit primario del 2,5% al 1,9% del PBI que marca el acuerdo con el FMI estará centrado principalmente en dos partidas: los subsidios económicos y la asistencia social. Pero los salarios, transferencias a provincias y las jubilaciones también tendrán recortes. Los analistas afirman que los costos de esa dinámica serán más visibles en un año para el que esperan una economía estancada, mientras que persisten las dudas sobre la continuidad en la consolidación fiscal antes de las elecciones.