¿Seguirá la "pax cambiaria" del dólar blue en septiembre?

El dólar blue hoy cotiza a $291 para la venta y $286 para la compra en las cuevas de la City porteña, luego de que la divisa paralela bajara $1 ayer. De esta manera, el dólar que se vende en el mercado paralelo se acerca al final de agosto con un descenso de $5 en comparación a julio. En el caso de que mantenga estos números, el billete informal cerraría agosto con una brecha con el dólar minorista por debajo del 100%. Por su parte, el dólar CCL cotiza en los $298 tras subir con fuerza ayer (2,8%), mientras que el dólar ahorro lo hace a $240, a $50,7 del blue.

Malas noticias para la Unión Europea: la inflación superó los pronósticos

Los datos de Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la Zona Euro correspondientes a agosto fueron más altos al dato anterior y, a su vez, mayor de lo esperado. Así, la inflación en término interanual sube al 9,1%, por encima del 8,9% de julio, lo que descarta la ralentización en el ascenso de los precios. Los costes de la energía siguen siendo la principal causa del ascenso en los precios, no obstante, la inflación de los alimentos también aumentó a territorio de 2 dígitos. Mientras que los bienes industriales no energéticos, un foco particular para el Banco Central Europeo, mostraron un aumento de precios del 5%.

Rusia suspendió por tres días el suministro de gas a Europa

La empresa energética estatal rusa Gazprom confirmó hoy que suspendió por tres días el envío de gas a través del gasoducto Nord Stream, que provee suministro a Europa, en medio de las tensiones entre Rusia y las potencias occidentales por la guerra en Ucrania. La firma ya había anticipado este nuevo corte, en medio de una escalada de los precios de la energía en el continente, argumentando obras "rutinarias de mantenimiento" técnico.

Impuesto a los combustibles: se prorrogó por tercera vez en el año

El Gobierno postergó por tercera vez en el año la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos, que debía comenzar a regir mañana, y la pasó para el 1 de octubre próximo. La decisión fue adoptada a través del decreto 561/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial, con el objetivo de "asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios". Y agregó: “Tratándose de impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.

El presidente de la Corte Suprema cuestionó la “emisión irresponsable”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, habló este martes sobre los aspectos económicos que pueden identificarse en la Constitución en el marco del evento “Diálogos para la Argentina 2022″, que fue organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Pidió “tener cuidado” con “emitir irresponsablemente” y advirtió que “las ‘cuasimonedas’ no están previstas” en el estatuto. Entre otros puntos, también señaló que el hecho de que la Carta Magna ”tenga margen de interpretación, no significa que con ella se pueda hacer cualquier cosa”.