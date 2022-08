El dólar blue hoy cotiza en $295 para la venta y $285 para la compra en las cuevas de la City porteña, luego de bajar dos pesos este medio día y recuperar su valor del miércoles. A pesar de esta caída, el billete informal sigue en sus valores más altos de agosto y la brecha cambiaria continúa tensa: 108,9% con el dólar minorista y 119,36% con el dólar mayorista.

En lo que va de este mes, el dólar blue quedó $1 por debajo del cierre de julio, mes que tuvo una suba mensual de 24,3%. A su vez, el incremento anual vuelve a subir hasta los $87, es decir, un 41,8% en lo que va de 2022.

En este sentido, pese a la corrida cambiaria que disparó a la divisa paralela, esta sigue mostrando un crecimiento por debajo de la inflación. De todas maneras, no se descartan nuevos saltos en las próximas semanas que es por dónde más está presionando el mercado al Gobierno, sobre todo en el segmento mayorista.

Por su parte, el Banco Central dio un aumento fuerte a las tasas de interés de las Leliq y los Plazos fijos, que ahora ofrecerán un 69,5% nominal anual y un 5,7% mensual, con el objetivo de proteger al peso contra la inflación que marcaría un 90% anual.

Tras un julio caótico que movió al dólar blue hasta su récord histórico de $338, con semanas de subidas y bajas estrepitosas, finalmente, el billete informal parece haber alcanzado una cierta calma con subas de uno o dos pesos diarios.

Sin embargo, los movimientos del dólar, la inestabilidad política y los cambios recientes dentro del Ministerio de Economía, posicionaron a la inflación de julio como la más alta a nivel mensual de los últimos 20 años.

"La suba de tasas es una condición necesaria, pero no suficiente para mantener a raya a la inflación y a los dólares alternativos", explicó el analista Salvador di Stefano y reflexionó: "Para no herir susceptibilidades en el oficialismo, no daremos pronósticos del dólar a un año, pero nos parece que estará por encima de $ 554, por ende, vender dólares para invertir pesos, no parece por el momento adecuado con una tasa del 69,5% anual para los plazos fijos".

Dólar blue histórico

Cotización dólar oficial

Este viernes el dólar mayorista que se vende a través del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) abre a 134,48 por unidad, 21 centavos arriba del cierre de ayer. En consecuencia, se mantiene como el dólar más barato del mercado, aunque no es accesible para los pequeños ahorristas.

Por su parte, el dólar sin impuestos en el Banco Nación cotiza en $140 para la venta. Mientras que según el promedio que realiza el Banco Central, el dólar minorista opera en 141,24 pesos, 26 centavos sobre el cierre anterior.

De esta forma, basándose en el promedio del BCRA, el dólar ahorro, que se compra en los bancos con el recargo de 30% de Impuesto PAIS y el 35% a cuenta de Ganancias, cotiza a $233,04. Así, el dólar solidario, es decir, tras la devolución por Ganancias, queda en $183,61.

Dólar turista hoy precio

El dólar turista o dólar tarjeta (que contempla el Impuesto PAIS de 30% y el recargo de 45% a cuenta de Ganancias) se posiciona en $246,71 para las compras y pagos en moneda extranjera.

Dólar hoy: CCL y MEP

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, la portavoz Gabriela Cerruti hoy tocó el tema de los dólares financieros: “Los dólares financieros cayeron en torno a un 15%, lo que muestra que pudimos hacer frente a un intento de corrida cambiaria con la que se buscaba una devaluación. Esto está estabilizado”, afirmó.

Este jueves 11 de agosto, el dólar CCL se movía en los $286,28, con una baja de 1,2% con respecto al miércoles. Pese a esta corrección bajista, el "contado con liqui" se mantiene como el caro del mercado. A su vez, el dólar CCL CEDEAR cotiza en $285,04, con un descenso de 1%.

Por su parte, el dólar MEP se consigue a $277,24, una baja de 2,3% en el día. Mientras que su contraparte con bonos GD30 se vende a $279,36, con una corrección de 1,8%. Este tipo de dólar constituye una de las alternativas para los ahorristas, debido a que carece de cepo y es 100% legal.

Las reservas del Banco Central

Este jueves, el volumen operado en el segmento de contado fue de USD 215,573 millones, mientras que en futuros MAE se negociaron USD 49 millones y en el Rofex, 324 millones de dólares.

Ayer, el Banco Central cortó una racha de 10 jornadas consecutivas con ventas, al comprar en forma neta unos USD 15 millones, con una demanda moderada de energía que se ubicó en los USD 50 millones. Según los últimos datos, las Reservas Internacionales rondan los USD 37.155 millones.

Tras el dato de inflación de julio, se espera que el Banco Central decida un nuevo aumento de tasas. Sin embargo, para el economista Salvador Di Stefano, "la media de mercado reflejada en los datos del REM parece no advertirlo". Y sostuvo que "si la suba de tasas es tímida, el dólar podría comenzar una escalada muy alcista".

En este sentido, desde Portfolio Personal Inversores "subiría la tasa de política monetaria (LELIQ) 600 puntos básicos, de 60% a 66% de TNA (79,8% a 90,4% de TEA) y la de Pases Pasivos tendría un alza mayor, de al menos 700 pbs, que la llevaría de 55% a 62% (73,3% a 85,8%)".

Y agregraron que de concretarse esta nueva suba de tasas, como finalmente ocurrió, "los Plazo Fijo del sistema financiero tendrían ajustes de un calibre similar. Los de Personas Humanas pasarían de estar remunerados al 61% a 67% anual (81,3% a 92% de TEA)".