El dólar soja achicó la brecha del dólar blue

El dólar blue hoy cotiza a $270 para la venta y $266 para la compra en las cuevas de la City porteña, luego de que la divisa paralela bajara $15 en una sola jornada, más del doble de lo que bajó la semana pasada. De esta manera, el dólar que se vende en el mercado paralelo profundiza la tendencia bajista producto de la liquidación con el nuevo esquema del "dólar soja". Por su parte, el dólar CCL también cayó con fuerza y cotiza en los $282,71 (-2%). En otro orden, el dólar ahorro se mueve en los $242,6 a $27,3 del blue.

Dólar hoy: noticias del día

Con una agenda cargada, Massa inicia su paso por Estados Unidos

Sergio Massa, Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, el director ejecutivo de Volkswagen para América Latina, Canadá y Estados Unidos y el presidente VW Argentina. A esto se sumará una reunión de con la directora de Asuntos Políticos del Grupo Amazon y el presidente del American Jewish Congress. Asimismo, a la tarde se reunirá con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Por último, Massa mantendrá una cena de trabajo con Juan Sebastián González, asesor especial del presidente Joe Biden. El ministro de Economía, comenzará hoy oficialmente su gira en Estados Unidos . Su agenda contempla encuentros con el subsecretario de Asuntos del, el director ejecutivo de Volkswagen para América Latina, Canadá y Estados Unidos y el presidente VW Argentina. A esto se sumará una reunión de con la directora dey el presidente del. Asimismo, a la tarde se reunirá con el presidente del. Por último, Massa mantendrá una cena de trabajo con

La Fusión está impulsando el precio de Ethereum

Este martes se inició la esperada migración de Ethereum de un mecanismo de Proof of Work a uno Proof of Stake, un proceso conocido como The Merge (La Fusión, en inglés). Esta operación se prolongará, si todo ocurre según lo planeado, hasta el próximo 20 de septiembre. Como consecuencia de las expectativas entre los inversores cripto, el precio de la segunda criptomoneda más importante del mercado se disparó en las últimas horas. Actualmente, Ethereum cotiza a USD 1.675, con un incremento de 7,2% en el último día. Esto contrasta con la leve suba de bitcoin (1,3%), que cotiza a USD 19.500.

El Índice Dólar hoy no pierde fuerza

El dólar estadounidense mantiene un tono positivo este martes en los mercados, registrando máximos de 24 años frente al yen japonés, mientras que el euro repunta desde su nivel más bajo desde 2002 a la espera de la reunión del Banco Central Europeo de esta semana. El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas, sube un 0,1% hasta 109,580, tras situarse en 110,270 el lunes, su cota más alta en los últimos 20 años. De esta manera, el dólar sigue despertando una gran demanda ante las expectativas de que la Reserva Federal continúe con su agresivo ajuste monetario a finales de este mes.

Rusia usará criptomonedas para pagos en el exterior

El Banco Central de Rusia llegó a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para legalizar el uso de criptomonedas en pagos transfronterizos. Debido a la invasión a Ucrania y las sanciones económicas, el país tuvo que repensar la legalización del ecosistema cripto. “Es necesario hacer esto en Rusia, involucrando a las entidades supervisadas por el Banco Central, que están obligadas a cumplir con los requisitos de Anti-Lavado de Dinero y Conozca a su Cliente”, explicó el viceministro de Finanzas, Alexei Moiseev tras confirmar la decisión.