El dólar blue hoy cotiza a $291 para la venta y $287 para la compra en las cuevas del microcentro porteño. De esta manera, el dólar informal arrastra tres jornadas consecutivas sin variantes en su cotización. Con estos números, la brecha cambiaria actualmente es de 80,1% en el tramo minorista y 91,1% en el sector mayorista. En lo que va de octubre, el dólar informal acumula una suba de $3, mientras que a nivel anual muestra una avance de $83 (+39,9%). Por otra parte, el dólar CCL cotiza a $303,96, mientras que el dólar ahorro se vende a $266,57 y el flamante "dólar Qatar" se mueve en $323,12.

El Gobierno lanzará este martes un programa para asistir a pequeños productores de maíz y soja con aportes no retornables por un valor calculado en los $42.000 millones. Los destinatarios serán los chacareros que no participaron del “dólar soja”. Más precisamente,, quienes se beneficiarían con los aportes no retornables que les permitirá hacer frente al 40% de la inversión que se realice para la compra de fertilizantes y semillas.