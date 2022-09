El dólar blue hoy sube en la City y rompe la racha bajista

El dólar blue hoy cotiza a $276 para la venta y $272 para la compra en las cuevas de la City porteña, luego de que la divisa paralela subiera 1 peso ayer y $3 este mediodía. De esta manera, el dólar que se vende en el mercado paralelo pone un freno momentáneo a la tendencia bajista que muestra desde finales de agosto.

El dólar que se vende en el mercado paralelo registró a lo largo de la semana pasada una merma de $11 o 3,9%. Se trató de la caída semanal más importante desde fines de julio. Asimismo, la brecha cambiaria hoy es de 84,3% en el segmento minorista del dólar oficial, mientras que el spread con el tramo mayorista se ubica en el 93,8%.

Desde su pico de $338 que alcanzó el 22 de julio, el billete que se vende en el mercado minorista arrastra una baja de $65, es decir, una caída de 23,8%. Curiosamente, si se compara la cotización actual con la de principios de año, el incremento es de también $65, aunque refleja una suba anual de 31,25%.

Dólar blue histórico

Cotización dólar oficial

El dólar mayorista abre hoy en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $142,88 por unidad, 30 centavos arriba del martes. En consecuencia, se mantiene como el dólar más barato del mercado, aunque no es accesible para los pequeños ahorristas.

Por su parte, el dólar sin impuestos en el Banco Nación cotiza a $149 para la venta. Mientras que según el promedio que realiza el Banco Central, el dólar minorista opera en $149,78.

De esta forma, basándose en el promedio del BCRA, el dólar ahorro, que se compra en los bancos con el recargo de 30% de Impuesto PAIS y el 35% a cuenta de Ganancias, cotizó a $247,13, una brecha de 10,4% con el dólar blue.

Dólar turista hoy precio

El dólar turista o dólar tarjeta (que contempla el Impuesto PAIS de 30% y el recargo de 45% a cuenta de Ganancias) se posiciona en $261,66 para las compras y pagos en moneda extranjera.

Dólar hoy: CCL y MEP

De acuerdo al economista Gustavo Ber, en la City se transita "una etapa de mayor alivio al sumarse reservas y complementarse con una aceleración del 'crawling-peg' y otra fuerte suba en la tasa".

En este sentido, explicó que los dólares financieros "continúan transitando una etapa de lateralización, alimentada además por una mayor inclinación hacia tácticas de 'carry-trade'".

Este miércoles 14 de septiembre, el dólar CCL hoy cotiza a $282,12, una suba de 1,0% respecto al martes. Por su parte, el CCL CEDEAR se mueve en los $282,84, 0,8% por encima de ayer. De esta manera, por unos pocos centavos se mantiene como la divisa más cara del mercado minorista.

Asimismo, el dólar MEP, también conocido como dólar Bolsa, se consigue a $274,05 este mediodía, con una suba del 1,2%. Mientras que su contraparte con bonos GD30 se vende a $273,99, luego de subir 1,5%.

BCRA: reservas, emisión y dólar soja

El Banco Central profundizó el martes su posición compradora en el MULC al adquirir unos USD 180 millones, en una situación atípica debido a que es un mes que se suele caracterizar por ser un momento de desacumulación de reservas dada la baja estacionalidad del agro.

Así, el BCRA acumula USD 1.383 millones desde que se implementó el tipo de cambio diferencial para el complejo sojero, que liquidó la cifra de USD 2.253 millones en apenas seis días. "Se trata de la racha positiva de mayor cuantía para seis ruedas consecutivas en la Administración Fernández", destacaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

De esta manera, el BCRA lleva acumulados USD 1.375 millones en lo que va del mes, siendo el mejor septiembre desde que se tiene registro (2003). Sin embargo, no todo son buenas noticias: "El ingreso de dólares al Banco Central no es gratuito, Argentina no tiene superávit fiscal ni cuasifical, por ende, todo dólar que ingresa necesita como contraparte emisión de pesos", explicó el economista Salvador Di Stefano.

Según PPI, la compra de USD 1.383 millones "implicó una emisión neta de $327.578 millones en apenas seis días o el equivalente a 0,4% del PBI". En tanto, la pérdida patrimonial del BCRA, "ascendió a $132.106 millones o 0,2% del PBI".