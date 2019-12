El financiamiento total de noviembre en el mercado de capitales ascendió a $32.702 millones, cifra que representa una variación positiva de 57% en términos interanuales y de 47% respecto del mes anterior, informó hoy la la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Durante el mes pasado se emitieron 10 obligaciones negociables (ON) por $20.312 millones (62% del financiamiento total), precisó el trabajo. Entre ellas, resaltan las emisiones de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. por $4.182 millones (U$S 70 millones) y la de Celulosa Argentina S.A. por U$S 60 millones ($3.594 millones).

Por otro lado, se destaca la colocación internacional de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina, por U$S 120 millones ($7.167 millones).

Los instrumentos pyme acapararon el 29% del financiamiento ($9.150 millones negociados en cheques de pago diferido (CPD), $173 millones por facturas de crédito electrónicas (FCE) y $90 millones a través de pagarés avalados), mostrando variaciones interanuales de 102% en CPD y -84% en pagarés. También, se colocaron 7 fideicomisos financieros (FF) por un total de $2.976 millones (9% del financiamiento total).

En relación a los costos de financiamiento en pesos, se observaron reducciones sustanciales en todos los instrumentos. La Tasa Interna de Retorno (TIR) promedio de los FF se ubicó en 53,5% (-26,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior) y la de ONs en 49,5% (-12,4 puntos porcentuales).

Por otro lado, la tasa promedio del mercado de CPD (51,6%) se redujo 8,7 puntos porcentuales en términos intermensuales, la de Pagarés en pesos (57,3%) tuvo una disminución de 7,6 puntos porcentuales y la de FCE (56,1%) una caída de 11,6 puntos porcentuales.

El financiamiento acumulado en los once meses transcurridos del año ascendió a $292.334 millones, un 66% superior al mismo período del año anterior. Destacan las subas en los montos negociados de CPD (+153%), en ON (+76%) y en FCIC (+301%). En tanto, el acumulado en los últimos 12 meses alcanzó los $306.299 millones, un 37% mayor al período de 12 meses inmediatamente anterior.