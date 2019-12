En un inicio de semana marcado por las primeras definiciones económicas del nuevo Gobierno, el dólar estadounidense atado por el súper cepo cerró hoy estable a $63,09, según el promedio elaborado por el Banco Central. Sin embargo, la noticia del día es la disparada del dólar blue: el tipo de cambio paralelo saltó casi cinco pesos y cotiza por encima de los $71 a raíz de la implementación del impuesto al dólar turista, explicaron los especialistas. En las pizarras del Banco Nación, terminó a $63 para la venta.

El grueso de los economistas se encontraban esta mañana expectantes a la cotización del dólar blue luego de que el gobierno anunciara que se aplicará un impuesto de 30% al uso de tarjetas en el exterior y para los paquetes turísticos, lo que llevaría ese tipo de cambio llamado "dólar turista" o "dólar tarjeta" a la zona de los 82 pesos.



En la plaza mayorista, el dólar estadounidense se mantuvo sin cambios a $59,81, en sintonía con el valor que el Banco Central fijó en la última semana. Además, la autoridad monetaría adquirió entre US$50 y US$80 millones en fortalecimiento de reservas, una cifra bastante menor por la caída en la liquidación de divisas del rubro exportador.

"En un día que cayó fuerte el volumen operado en 41% —apenas se llegó a US$206 millones—, el mercado de cambios oficial operó de contado solo US$100 millones, producto de la escasa oferta de exportadores en general, y especialmente de cerealeros", destacó Fernando Izzo de ABC Cambios.

Y agregó: "El Central compró la mitad de lo que hizo el viernes pasado, llegando a adquirir solo unos 50 millones de la divisa norteamericana".

La reducción de la oferta de dólares de parte de los exportadores estaría asociada a la suba en los derechos de exportación. El Gobierno nacional dispuso este sábado una suba en el cálculo de las retenciones al cambiar de una suma fija de 4 pesos a un porcentaje de 9% el límite máximo que deberán pagar los productores, explicó en el Boletín Oficial.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió el DNU de presidencia y explicó que el gravamen en los productos agropecuarios "no se modifican" las alícuotas de las retenciones, sino que lo que se hizo fue eliminar el límite de 4 pesos por dólar que regía desde la gestión de Mauricio Macri porque la medida "había quedado atrasada".

Esta situación se tradujo en un fuerte malestar de parte de la Sociedad Rural Argentina. Daniel Pelegrina, presidente de la entidad, cuestionó al presidente Alberto Fernández y lo criticó por no cumplir su palabra. "Cuando era candidato dijo que nos iba a consultar y no sucedió. Con el ministro Basterra nos juntamos el jueves y no comentó nada", señaló en diálogo con Radio Mitre.

Dólar blue hoy

El gran temido salto en el dólar blue se reflejó con una importante suba tras la implementación del recargo del 30% al dólar turista. En diálogo con BAE Negocios, el analista financiero Christian Buteler consideró la disparada del blue como algo "lógico". "Si el dólar en blanco sale un 30% más, el dólar que es fuera de cualquier registro no va a salir menos. No sé si esa suba la vas a tener en el primer día pero claramente la tendencia va a ser que ese dólar tarjeta le marque un piso al blue", señaló.

Tras el cierre de la rueda oficial, el billete que se negocia en el mercado ilegal se vendía a $71,50, aunque su fluctuación continuó´poco más allá porque las cuevas siguen operando al menos hasta el cierre de la Bolsa de Comercio. Las últimas cotizaciones conocidas daban cuenta de una dispersión de precios y cobraban hasta $74 pesos por cada dólar.

Justamente, las cotizaciones que operan a través de la Bolsa estaban en línea con el tipo de cambio paralelo. El dólar "contado con liqui" (CCL) ganaba 2,7% y cotizaba a $76,05, mientras que el MEP avanzaba 4,1% para situarse en $73,28; aunque las operaciones cierran más tarde.

¿Qué pasó con la tasa de Leliq?

La tasa de interés de las Leliq cerró a 63,00%. El Banco Central dispuso hoy que la tasa de política monetaria finalizara sin cambios respecto del cierre del viernes, en 63,00%.

El total adjudicado fue de $124.868 millones sobre vencimientos por $123.391 millones y, de esta manera, contrajo $1.476 millones.