Para entender esto, se puede destacar que esta actualización elimina la necesidad de una minería intensiva en energía y, en su lugar, utiliza ETH para asegurar la red.

Según Mihailo Bjelic, cofundador de Polygon -la plataforma de escalabilidad Ethereum descentralizada que permite a los desarrolladores crear dApps escalables y fáciles de usar con tarifas de transacción bajas sin sacrificar la seguridad-, la adopción de nuevas empresas web3 estará impulsada y determinada principalmente por los mismos factores que en el mundo de la Web 2.0: “ajuste del producto al mercado y compromiso de los fundadores”.

“Con la fusión y la introducción de soluciones rápidas y eficientes plataformas de desarrollo construidas sobre Ethereum, la infraestructura web3 está lista para la adopción masiva y, además, impulsará la adopción de web3 startups en general”, opinó Bjelic.

Luego agregó: “En primer lugar, se tratará de adoptar las nuevas tecnologías (por ejemplo, Polygon) que se construyen sobre Ethereum y brindan las características necesarias para la adopción masiva como transacciones rápidas, tarifas bajas y una excelente experiencia de usuario. Entonces, se deberá educar a sus usuarios sobre los beneficios reales de web3: transparencia, propiedad, economía sin fronteras y comunidades. Estoy personalmente seguro de que estas dos cosas marcarán el comienzo del nuevo capítulo de la adopción”.

Según Martín González, CEO y cofundador de BAG -compañía de tecnología blockchain que ofrece herramientas diseñadas especialmente para el arte y la cultura-, hay un debate sobre Ethereum, en que algunos se preguntan si realmente es una iniciativa descentralizada o está manejada en su mayoría por grandes corporaciones.

“Es un debate que se viene dando. Para poder ser validador en ETH se debe contar con 32 ETH, más de 40 mil dólares a precio de hoy. Eso concentra la cantidad de validadores posibles. Para que cualquier con menos de 32 ETH pueda validar, tiene que participar en un pool como Lido. Estos pooles junto con grandes exchanges (Binance, Coinbase), concentran fuertemente los validadores (7 validadores concentran más de ⅔ ). ¿Es esto centralizado? ¿Pueden censurar? Son debates interesantes”.

“En mi opinión es una arista a la que le presta mucha atención. Sobre todo por el poder de censurar o no, conforme a regulaciones que existen y sobre todo que vendrán”, comentó. “El Merge fue un cambio en el protocolo de consenso desde Proof of Work hacia Proof of Stake, ahora los bloques en vez de ser minados son acuñados por los validadores. El primer cambio radical es el consumo de energía, con una reducción del 99,95%. El Merg redujo el consumo GLOBAL de energía un 0,2%, muchísimo”, recalcó.

Luego aclaró que, para el usuario, no existen cambios en la interfaz ni tampoco en los smart contracts, la red cambió el protocolo de consenso, pero el usuario no nota la diferencia.

“En cuanto al gas, el Merge no tiene como funcionalidad reducirlo, sino que habrá que esperar al sharding, que se espera esté en producción en los próximos años. El Merge también cambió el ritmo de emisión de ETH y por momentos se volvió deflacionario”, subrayó.

Cuando se le preguntó qué importancia tienen las side chains en el ámbito blockchain, respondió: “Las side chains son y serán fundamentales para la escalabilidad de Ethereum, incluso luego del sharding. Aumentar el número de transacciones por segundo es fundamental si Ethereum quiere ser la computadora global y albergar a infinidad de industrias y servicios”.

Santos Barrio, CFO Let'sBit -una de las crypto-exchange más importantes de LatAm enfocada ofrecer servicios financieros de calidad-, también compartió su mirada: “Ethereum es una de las dos redes realmente descentralizadas en el mundo, donde no existen entidades ni personas capaces de censurarlas o influenciar definitivamente su destino, ni siquiera sus fundadores. Si bien existen corporaciones con intereses sobre Ethereum, como en cualquier proyecto de su tamaño, ninguna tiene la capacidad de controlar la red la que es efectivamente gobernada por miles de nodos autónomos alrededor del mundo”.

“Una muestra de la fuerza de Ethereum como proyecto es justamente el merge, que fue un éxito a pesar de dañar económicamente a los intereses de grandes mineros, pools y productores de chips en todo el mundo”, expresó.

Y añadió: “El merge vuelve a Ethereum más escalable y sustentable. Escalable gracias a Sharding, una solución que permite que Ethereum almacene y acceda a información de una manera más eficiente (a través de shard chains) mejorando su proceso de verificación de transacciones. Sustentable dado que el nuevo mecanismo de consenso, proof of stake no requiere el consumo de energía en computadoras que procesan transacciones (mineros) lo que reduce el consumo energético en más de 90%”.

José Trajtenberg, CEO at Xcapit -billetera no custodial, multi blockchain y open source-, cree que Etherum está descentralizada y justamente su valor radica en lo atomizados que están sus nodos: “Allí radica su valor que permite confiabilidad para el usuario de la red. La red más confiable por capacidad instalada es Bitcoin, pero a pesar de ello, su configuración de POW (Proof of Work), no permite su escalabilidad hacia la transaccionalidad. Por esta razón Etherum tomó decisiones en torno a volverla una red más escalable, que aún descentralizada y segura, permita la inclusión de toda la población”.

“Podemos esperar la reducción de costos transaccionales que permitan su adopción masiva, para todos aquellos que todavía dudaban de ella por razón de los valores del gas. Así también, una red más sustentable y sostenible en términos de cómo se mina, cómo se validan y proceden las transacciones, lo cual alude a tener en cuenta el ambiente también. Aún hay muchos cambios que quedan por verse, y el impacto todavía no está totalmente a la vista, ya que el rol de los mineros de la red queda como una gran incógnita, y habrá que ver cómo evoluciona dicha cuestión”, manifestó.

Para el CEO de Koibanx -compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain- Leo Elduayén, si hablamos desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, el cambio con Ethereum es positivo. “Sin embargo, seguramente estamos hablando de una pérdida de eficiencia en alguno de los aspectos del trilema blockchain: descentralización, seguridad y escalabilidad”, opinó.

“De igual manera, el éxito en el cambio técnico aplicado y el menor consumo de energía podrían generar confianza en el proyecto a futuro, con una mayor aceptación por parte de usuarios y de instituciones, especialmente en aquellas que veían su participación limitada por motivos de ESG”, dijo.

Desde Bitwage -la plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas más elegida por los trabajadores, freelancers y exportadores de servicios-, Ulises Alzogaray señaló: “Ethereum es una iniciativa descentralizada aunque no al 100%. Hay algunos factores centralizadores que ponen de entredicho esta cualidad que muchos entusiastas de Ethereum le adjudican, y el merge no ha hecho más que agravar esa centralización. La única iniciativa crypto 100% descentralizada es Bitcoin”.

“Con el Merge, Ethereum luego de una larga espera ha puesto a sus nodos validadores a trabajar dejando atrás la minería con prueba de trabajo. Sin embargo, este cambio viene acompañado de algunos problemas que pueden afectar a la red como es la centralización. Como prueba de esto tenemos el caso de las plataformas de pools de staking, las cuales representan un gran porcentaje del staking total y concentran un enorme poder sobre Ethereum. En la actualidad, Kraken, Lido, Coinbase y Binance, tienen más del 60% de todo el staking”, finalizó.

*Análisis de Arigato Consulting