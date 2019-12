La calificadora estadounidense Fitch Ratings rebajó la categoría de los bonos a largo plazo tras una nueva postergación de las Letes en dólares que oficializó hoy el Gobierno nacional en el Boletín Oficial. Estos instrumentos habían sido reperfilados por el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, después de las elecciones PASO.

"La rebaja de las calificaciones de moneda extranjera a largo plazo de Argentina a 'RD' sigue a la extensión unilateral del gobierno el 19 de diciembre del reembolso de las letras del Tesoro (Letes) denominadas en dólares a corto plazo emitidas bajo la ley local", explico Fitch en un comunicado.

Y agregó: "De acuerdo con los criterios de Fitch, Argentina ha incumplido sus obligaciones soberanas, y este desarrollo constituye un "intercambio de deuda en dificultades" (DDE)". La calificadora advirtió sobre las altas probabilidades de un incumplimiento de pago tradicional en estos valores

El "re repefilamiento" que impulsó el Ejecutivo nacional estira todos los vencimientos de Letras en dólares que hay de ahora en adelante al 31 de agosto del año que viene, por una cifra en torno a los US$9.000 millones, al tiempo que analiza consolidar ese compromiso en un único bono. Además, las letras en moneda local continuarán con el mismo esquema de amortización.

Como el último vencimiento de todas las Letes en moneda extranjera emitidas cae el 28 de agosto del año que viene, el Gobierno resolvió unificar en el 31 de ese mes la cancelación de la totalidad de esas Letras por un monto cercano a los US$9.000 millones, de manera de que eventualmente se pueda "consolidar en un único bono", señalaron fuentes del Gobierno a BAE Negocios.

En el comunicado, la calificadora de riesgos consideró que la extensión de vencimiento "es un 'intercambio de deuda en dificultades' (DDE) en línea con sus Criterios de Calificación Soberana publicados, dado que implica una reducción sustancial en términos, y se ha tomado para evitar un incumplimiento de pago tradicional, aunque unilateralmente a través de decreto presidencial en lugar de una negociación con los acreedores".

Fitch consideró además que el decreto publicado esta medianoche en el Boletín Oficial concluye efectivamente el DDE y actualizará las IDR de moneda extranjera de Argentina a un nivel apropiado para sus perspectivas de pago del servicio de la deuda de manera prospectiva.

Esto sigue a un ejercicio similar realizado el 28 de agosto, cuando las autoridades extendieron unilateralmente los pagos de los instrumentos de deuda a corto plazo (tanto en moneda extranjera como local) en cuotas durante los seis meses posteriores a sus fechas de vencimiento originales. En ese momento, Fitch rebajó las IDR de Argentina a 'RD' y posteriormente las actualizó a 'CC'.

Fitch afirmó las calificaciones de emisión de los bonos senior no garantizados en moneda extranjera de Argentina en 'CC', IDR en moneda local a largo plazo en 'CC' y IDR en moneda local a corto plazo en 'C', dado que la extensión de vencimiento se anunció en diciembre 19 no se aplicaba a bonos en moneda extranjera calificados por Fitch ni a instrumentos en moneda local a corto o largo plazo. La calificación 'CC' indica una alta probabilidad de un DDE o incumplimiento de pago tradicional en estos valores.

El gobierno de Fernández ha anunciado su intención de buscar un nuevo perfil de los bonos a largo plazo emitidos bajo las leyes locales y extranjeras a principios de 2020. Sin embargo, los riesgos de un incumplimiento de pago tradicional u otro cambio unilateral en los términos de la deuda de la ley local no pueden Se descartó, dada la persistente incertidumbre sobre el camino a seguir para las negociaciones con los tenedores de bonos de derecho local y extranjero antes de un aumento en los pagos del servicio de la deuda a principios de 2020