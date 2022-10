La estabilidad de precios, máxima prioridad de los bancos centrales por estos días, sumó signos de preocupación en septiembre a través de sus componentes núcleos, tras alcanzar nuevos máximos de 6.6% a/a y 4.8% a/a en Estados Unidos y Europa respectivamente. Las sorpresas en la inflación en Canadá (6.9%) y Reino Unido (10.1% a/a) de esta semana no ayudaron al panorama. Un factor igualmente preocupante fue la suba en las expectativas de inflación en EE.UU. a un año que publicó la Universidad de Michigan hace pocos días, la primera desde marzo, las cuales se ubicaron en 5.1% desde el 4.7% anterior. Estos nuevos datos son de extrema sensibilidad para la política monetaria y garantizan lo que los miembros de la Reserva Federal vienen repitiendo al unísono en el último tiempo: derrotar a la inflación no es una tarea sencilla y se encuentra lejos de terminada, por lo que las tasas continuarán subiendo y se mantendrán en un nivel elevado hasta que no queden dudas que la inflación haya cedido hacia el 2% objetivo.

En los últimos días, los contratos de futuros se movieron hacia un escenario de tasa terminal de 5% en EE.UU. para marzo de 2023, superando inclusive las proyecciones de septiembre por parte de la Fed en torno al 4.75%. Esto se vio reflejado en la curva de rendimientos en EE.UU., la cual mostró subas de 65pbs en promedio, con poca diferenciación entre sus distintos tramos. Estos aumentos recientes en los tipos interés impulsaron hacia abajo el retorno del índice de renta fija agregada en Estados Unidos (-3.9%) de Bloomberg, con pérdidas acentuadas para los vencimientos mayores a 10 años (-8.13%). Por otra parte, un análisis de los últimos ciclos de ajustes de la Reserva Federal muestra que las tasas de los bonos a 10 años alcanzan los valores de tasa terminal en algún momento del ciclo, lo que sugiere que todavía habría espacio por recorrer si estas se ubican actualmente en 4.23%. De todos modos, estos rendimientos empiezan a lucir muy atractivos.

La renta fija de emergentes operó bajo presión tras el ajuste en las tasas de interés en Estados Unidos. El índice de renta fija de Bloomberg para emergentes retrocedió 5.33% en el último mes, incorporando mayores niveles de tasas en Estados Unidos, tal como vino sucediendo en el último tiempo, y como comentamos en nuestro Balanz Thoughts. Este ajuste en las valuaciones tuvo mayor impacto en los segmentos de peor calidad de crédito, en donde la renta de alto rendimiento retrocedió 5.88% en el último mes, mientras que aquella con grado de inversión lo hizo en 5.03%, medidas a través de los índices de renta fija de emergentes de Bloomberg.

Los spreads soberanos mostraron un avance de 10.3% el último mes, acompañando el ajuste en las tasas de interés globales. El EMBI, que mide el diferencial de tasas de interés entre mercados emergentes y las tasas de tesoro americano, exhibió un aumento de 43.9pbs (10.3%) en el último mes a 469pbs. En lo que respecta a las geografías, el cambio fue más bien heterogéneo por regiones, en donde el aumento de 8.2% en América Latina mostró diferencias entre países, mientras que Asia (+16.7%) fue el más perjudicado ante la suba en los spreads de China (+19%). Por el lado de la región, el marcado avance de Argentina (16.9%) y Colombia (19%), estuvo compensado por Brasil, el cual no mostró cambios en el último mes. Sin embargo, de cara al futuro, las condiciones financieras continuarán ajustándose y con los spreads en estos niveles todavía vemos espacio para que puedan volver a ampliarse.

La semana que viene| Política monetaria en Europa; Actividad en EE.UU. y América Latina

Dentro del ámbito internacional, el foco estará el jueves en la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo en donde se espera una suba de 75pbs hacia 1.25%, mientras que en Estados Unidos la atención continuará en los reportes corporativos y en los datos del PBI del 3T (jueves). En una semana en donde 159 empresas presentaran sus balances, se destacan los reportes de Coca Cola, Google, Apple, Amazon, entre otras. Para los datos de PBI de EE.UU., por su parte, se espera un crecimiento anualizado de 2.3% desde la caída de 0.6% en el 2T. Con relación al resto de los reportes económicos, la semana comienza con los índices PMI de octubre para las manufacturas en Estados Unidos y Europa. El martes tendremos el índice de confianza del consumidor de octubre del Conference Board en Estados Unidos. El miércoles se conocerán los inventarios mayoristas de septiembre en este mismo país, para los que se espera un crecimiento 1.1% m/m. El jueves tendremos también las órdenes de bienes durables (septiembre) en Estados Unidos, en donde la expectativa es un crecimiento de 0.6% desde el -0.2% anterior. La semana termina con el deflactor de precios del PCE (septiembre) en Estados Unidos, en donde se espera una aceleración hacia 6.3% a/a (+0.1pp).

En la región, el foco estará puesto en la tasa de política monetaria de Brasil el miércoles, para la cual se espera que se mantenga sin cambios en 13.75%, y en la tasa política de monetaria de Colombia, que se conocerá el viernes, en la que se espera una suba de 100pbs a 11%. El lunes el foco estará en la inflación de mitad de mes (octubre) de México, para la cual se espera que muestre signos de desaceleración. Junto a esto se conocerá el balance de cuenta corriente (septiembre) en Brasil. El martes México dará a conocer el indicador de actividad económica (agosto). El miércoles se publicará la confianza industrial de Colombia (septiembre). El jueves el foco estará en los datos de desempleo en México y Brasil, ambos para el mes de septiembre. Para el viernes se esperan datos de Chile (septiembre), entre los que se encuentran la tasa de desempleo y la producción industrial.

Dentro del ámbito local, la atención estará en los datos de confianza del consumidor para el mes de octubre a publicarse el jueves. El martes se informará las ventas en centros comerciales y en supermercados del mes de agosto.