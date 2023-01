El tipo de cambio levantó mucha temperatura con la volatilidad como actor protagónico, y algunas disparidades muy marcadas del miércoles en adelante, con el gobierno interviniendo los precios de algunos bonos. Por medio del AL30 el MEP subió 2,32% a $351,53; y por la vía del GD30 es donde surgen las inconsistencias, ya que si bien el MEP por este bono terminó con un alza del 3,61% a $352,52, el jueves llegó a caer a $333 para recuperar el viernes todo lo caído, situación sin dudas desprolija y que no ayuda a tener confianza en el mercado; mientras que el ccl subió apenas 1,22% a $353,51 cuando en Cedears el cable implícito superaba en todos los casos los 360 pesos (el de Banco Galicia con su ADR terminó sobre los $362); lo que marca la clara distorsión del precio y deja zanjada de momento la histórica brecha que suele existir entre contado con liqui y MEP. Los bonos tuvieron una semana positiva, con un pico marcado en el arranque de la rueda del miércoles pos anuncio y quedan así en los picos del año pasado antes del derrape; el AL30D subió 8,15% mientras que las alzas del GD30 fueron del 11,95% en MEP y del 12,66% en ccl, lo que vuelve a elevar la diferencia de cotización entre bonos según su legislación al 16,44%.

Curva en Pesos + CER y en Dólares

S&P Merval gráfico por TradingView

Los ADRs tuvieron una compleja, con la volatilidad desbordada del miércoles en adelante. Tuvimos mayoría de rojos, cosa que no sucedía hace mucho tiempo, la mayoría poco significativos a excepción de los arrojados por TGS (12,50%), EDN (10,37%), CEPU (4,69%) y LOMA (4,68%); mientras que del lado alcista encontramos a la petrolera y bancos: BMA (10,31%), YPF (7,58%) y GGAL (5,44%) las de mejor semana. De la plaza local hay poco que destacar al alza con VALO (13,17%), CVH (7,97%) y HARG (6,14%); y bastante más a la baja con TXAR (10,38%), ALUA (6,89%), RICH (6,22%) y (MIRG (6,21%) encabezando los rojos. En el volumen tuvimos cifras récord, el volumen promedio saltó a casi 7.500 millones de pesos diarios y operando cifras cercanas a los 10 mil millones en jueves y viernes, las jornadas de mayor volatilidad intradiaria.

Las plazas extranjeras se movieron de menor a mayor. El mercado más grande del mundo no se cae y no es menor dado la zona crítica en la que se encuentra, pero debe dar la confirmación alcista aun; con un cierre de semana prometedor (miércoles y jueves flojos) el SP500 quedó 0,66% negativo y el Nasdaq 0,67% positivo. Los commodities se movieron mixtos pero también con reversiones alcistas; el oro subió 0,30% a USD1.926 (tocó a USD1.897), plata cayó 1,36% a USD23,92 (llegó a cotizar USD23,17) y crudo avanzó 2,08% a USD81,66 (mínimo en USD78,18). Brasil se movió igual que los mercados ya mencionados, el Bovespa terminó con un positivo del 1,01% luego de llegar a acumular un rojo apenas sobre el 2%, mientras que en lo cambiario la paridad entre real y dólar subió 11 centavos a 5.21; lo que deja al índice medido en la moneda estadounidense con una caída del 1,16%.

S&P 500 gráfico por TradingView

Valores a controlar en esta semana

Mirando a lo venidero, lo del Merval no ha cambiado de fondo a pesar de los sacudones, medido en ccl debe pasar los USD730 para dejar habilitados objetivos sobre los USD800, y debajo de USD650 veríamos una profundización del achique hacia el valor crítico en USD600; mientras que a nivel cambiario el dólar cable ya acomodado sobre los 345 pesos es anuncio de mayores subas, que podrían apuntar a 380/90 pesos como primer objetivo; sería importante tanto en ADRs como bonos que los picos de esta semana sean superados a la brevedad, de lo contrario se alimenta la idea de que el anuncio se aprovechó para un enorme “vender con la noticia”, que es un poco la pauta que dan los volúmenes operados. En lo internacional, la situación del norte no ha cambiado y apenas las referencias cuya superación marcaría que el peor momento es cosa pasada; los 4.050 puntos del SP500 y los 12.000 del Nasdaq. En commodities, oro bancó los USD1.900 y siguen vigentes los objetivos en USD1.960 y USD2.000, mientras que plata debe pasar USD24 para habilitar USD25,50 y USD26,30; y por su parte el crudo ya está cerca del objetivo planteado en USD83/4, debiendo superar USD85 para ir por más (en lo inmediato sostener USD78,50 para no perder fuerza). Por último Brasil, sigue igual, un Bovespa sosteniéndose sobre 110 mil puntos queda habilitado a ir por los 120 y 125 mil; mientras que la paridad no se sostuvo debajo de 5.15, dejando en stand by el objetivo de 5 reales por dólar, y pudiendo escalar hacia los 5.45 en caso de meterse sobre 5.25.

* Analista TM Inversiones