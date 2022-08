La plaza cambiaria bajó parte de la temperatura que había elevado sobre el final de la semana anterior, desactivando así las alarmas sobre un recalentamiento en lo inmediato. Por medio del AL30 el MEP cayó 2,68% a $284,28; mientras que la vía del GD30 la baja fue del 3,24% a $282,57 en MEP y del 2,60% a $292,53 en ccl; se sostiene así la brecha entre MEP y cable en el orden del 3%. Los bonos tuvieron una buena semana hasta el jueves, recortando parte de las subas sobre el final; el AL30D subió 5,02%, y 6,40% el GD30 en MEP y 5,70% en cable; queda así la diferencia entre cotizaciones 13,67%.

Curva en Pesos + CER y en Dólares

IMV gráfico por TradingView

La semana de los ADRs fue excelente. La única en caer fue EDN (6,67%), mientras que el resto mostró fuertes alzas, muchas de dos dígitos como las de YPF (18,49%, roza así el 90% al alza en cinco semanas), CEPU (15,61%), BBAR (13,50%), TGS (11,89%), GGAL (11,76%), BMA (11,74%) y CRESY (10,96%). De la plaza local, lo más flojo fue BYMA con su caída 3,38%; y al alza hubo varias destacadas como TGNO4 (13,58%), TXAR (10,58%), TRAN (9,90%) y VALO (8,29%). En cuanto al volumen, el promedio aumentó levemente a 2.450 millones contra los 2.200 millones de hace una semana y los 1.600 millones de hace dos, tomando como elemento positivo el hecho de que los días de mayor actividad operativa fueron los de mayores alzas.

Los mercados internacionales mostraron diferentes caras. El norte profundizó el achique que comenzó la semana pasada, principalmente por la pésima rueda del viernes que dejó a los índices con caídas del 4,04% en el SP500 y del 4,82% en el Nasdaq. Los commodities mostraron diferentes caras, metales aún no levantan cabeza pero aminoraron el ritmo de la baja, que fue del 0,58% en el oro a USD1.737 y del 0,75% a USD18,88 en plata; mientras que crudo subió 3,43% a USD92,96. Brasil mostró la tónica de nuestra plaza, el Bovespa subió 0,72% y el real se apreció 11 centavos a 5.06 contra el dólar, dejando así el verde del índice en un significativamente mejor 2,83%.

SPX gráfico por TradingView

De cara a lo que viene, nuestro mercado con su salto volvió rápido sobre USD450 y quedó en USD482, si logra sostenerse sobre USD475 veríamos una continuidad al alza que debería llevarnos sobre los USD500, mientras que debajo deberíamos ver un achique a USD450; y los bonos continuar su recuperación, en ese sentido considero clave que las cotizaciones superen los picos que alcanzaron con el rumor pre designación de Massa; mientras que en lo cambiario las alarmas se encienden con el dólar sobre 300, no antes. En lo foráneo, el mercado más grande del mundo parece confirmar la corrección, que apuntaría en principio a los 4000 puntos en el SP500 y a 12300 en el Nasdaq. Los commodities siguen sin cambios de fondo, oro debajo de USD1.750 seguiría cayendo a USD1.680, y plata sigue cerca a los USD18,50 que no descarto los quiebre en la medida que no vuelva sobre USD20; y el petróleo no logró superar los USD95 para habilitar más alza, y debajo de USD90 apuntaría a USD85. Brasil se muestra firme pero aún no logró superar 115 mil puntos, y en la medida que así sea debería corregir con objetivo en 108 mil; y en lo cambiario la paridad quedó a punto de quebrar 5.05, lo que habilitaría mayor apreciación del real hacia los 4.90.

* Analista TM Inversiones