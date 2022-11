La pata cambiaria se mantuvo a raya (especialmente el ccl), luego del salto de la semana pasada, lo que cual no es menor ya que el freno se da en principio contra los picos de fines de julio. Por medio del AL30 el MEP subió 0,56% a $317,26 (no olvidar que la semana pasada hubiera terminado bastante más arriba sino era por la intervención sobre el cierre), mientras que por la vía del GD30 subió 0,79% a $316,07 el MEP y cayó 2,73% a $323,17; de esta manera cae fuerte la brecha entre cable y MEP al 2,05%, desde el 5,64% de la semana pasada (había llegado a tocar 8% cuando bajaron el MEP). Los bonos tuvieron una buena semana, principalmente porque el cierre de la semana pasada había dejado varias dudas y al menos en ese sentido, no tuvimos confirmaciones negativas; el AL30D subió 4,99% mientras que el GD30 subió 2,78% en MEP y 4,72% en cable, y se achica levemente la diferencia entre precios de bonos a 16,05%, desde los máximos históricos de 18,50% de hace una semana.

La semana de los ADRs fue muy buena, comenzando a ver reacción en los bancos que venían flojos en comparación al resto. Subieron todos los papeles salvo EDN que quedó sin cambios, con varias alzas de dos dígitos como las de BBAR (19,23%), YPF (11,68%), CEPU (10,99%), SUPV (10,56%) y CRESY (10,12%). En la plaza local tuvimos algunos rojos menores en BYMA (2,70%), ALUA (1,61%) y VALO (1,52%); mientras que la destacada fue COME con su suba del 12,46%. En cuanto al volumen, cayó el promedio diario a 2.100 millones diarios desde los 2.670 millones de la semana pasada; pero mejora considerablemente a 2.550 millones si descartamos el bajo volumen del jueves con el feriado de EE.UU.

Las plazas extranjeras tuvieron una semana tranquila, sin movimientos importantes. El norte retomó la marcha alcista moderadamente en una semana corta por Acción de gracias, con jueves feriado y viernes operando media rueda; el SP500 subió 1,53% y el Nasdaq 0,68%. Los commodities mostraron distintas caras, metales subieron en una semana de menor a mayor, oro terminó con un alza del 0,22% a USD1.754 (tocó USD1.725) y plata del 2,15% a USD21,38 (llegó a USD20,60); mientras que el crudo no encuentra reacción cayendo 4,50% a USD76,53, el valor de cierre más bajo del año. Brasil por su parte se movió de mayor a menor pero aguanta la zona, el Bovespa subió apenas 0,10% y el real se depreció 3 centavos contra el dólar, dejando la paridad en 5.41.

Mirando a lo venidero, el Merval en ccl reaccionó muy bien en la zona crítica, veremos si finalmente logra superar los USD520 y darnos un cierre de año esperanzador; mientras que los bonos si bien no superaron los picos de la semana anterior se sostuvieron bien, y les queda pendiente esa consigna (de lograrlo se ponen MUY interesantes); y en lo cambiario lo ya dicho, debajo de los picos de julio no hay peligro de dinamización al alza. En lo internacional, el mercado más grande del mundo sigue igual, debe sostener 3.920 puntos el SP500 y 11.500 el Nasdaq para que los veamos buscando los 4.100 y 12.200, respectivamente. En commodities tampoco hay cambios, oro sobre USD1.750 debería buscar USD1.790 y USD1.830, y plata sobre USD20,80 volver a la zona de USD22/22,50; mientras que el crudo aún se sostiene sobre USD75 aunque le queda pendiente mostrar reacción, volviendo sobre USD79 deberíamos ver rebote a la zona de USD84/5. Brasil tampoco cambia las referencias, sobre 108 mil puntos el Bovespa tiene vida, mientras que debe superar 115 mil para ponerse interesante; y en lo cambiario lo ideal sería que la paridad real dólar caiga de 5.35, mientras que sobre 5.60 se podría complicar bastante y buscar los picos de comienzo de año.

* Analista TM Inversiones