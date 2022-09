El tipo de cambio comenzó tranquilo pero subió considerablemente entre miércoles y jueves. Por medio del AL30 el MEP subió 3,45% a $303,51; mientras que por la vía del GD30 el alza fue del 3,16% a $303,49 en MEP y del 3,78% a $312,54 en cable; se sostiene así la diferencia entre MEP y cable en el orden del 3%. Los bonos no escaparon al castigo, que se suma al de la semana anterior; el AL30D cayó 5,97%, y 4,44% el GD30 en MEP y 5,41% en cable; salta así la brecha de cotización entre bonos al 16,70% desde los 14,82% de una semana atrás, lo que resulta una gran oportunidad de arbitraje.

Curva en Pesos + CER y en Dólares

Merval gráfico por TradingView

La semana de los ADRs fue definitivamente floja. No hubo papeles al alza y sí varios castigos similares a los de siete días atrás, ésta vez las más flojas fueron YPF (10,62%), EDN (7,73%), CEPU (6,58%), IRS (6,22%) y TGS (6,02%); sin dejar afuera pésima semana de VIST (12,65%), MELI (11,33%) y GLOB (9,06%). En la plaza local, las pocas que lograron moverse al alza fueron BYMA (2,96%), ALUA (1,68%) y TXAR (0,93%); mientras que entra las más flojas encontramos a TGNO4 y TRAN (8,20% cada una), COME (5,14%) y CVH (4,95%). En cuanto al volumen, el volumen promedio diario apenas sube sobre los 2.300 millones de pesos, leve aumento contra los 2.200 millones de la semana anterior.

Los mercados internacionales volvieron a valores significativos. El norte tuvo una pésima semana, con mala reacción a la suba de tasas de 75 puntos básicos que decidió la Reserva Federal, y que llevó a los índices a visitar nuevamente los mínimos anuales tocados en junio, la caída del SP500 fue del 4,65% y la del Nasdaq del 4,64%. Los commodities no escaparon al rojo justo en la semana en la cual el dólar índex alcanza su valor más alto en 20 años; el oro cayó 1,85% a USD1.643, plata 3,62% a USD18,85 y el petróleo un fuerte 7,00% a USD79,30. Brasil fue lo mejor de la semana, el Bovespa subió un 2,23%, mientras que la paridad entre real y dólar se movió apenas un centavo al alza a 5.26, sin dejar de observar que llegó a tocar 5.11 el día jueves.

SPX gráfico por TradingView

De cara a lo que viene, esta mala semana de nuestro mercado nos lleva a pensar en una mayor corrección en la medida que el Merval en ccl no recupere los USD480, pudiendo buscar la zona de USD450/445; mientras que la renta fija confirmó la falla en superar los picos alcanzados con la designación de Massa y podrían seguir recortando; y tal como dijimos un tipo de cambio sobre 300 pesos encendió alarmas y volver a los 330 pesos de junio ya no parece una posibilidad lejana. En lo internacional, el mercado más importante del mundo llegó a un valor importante como son los anteriores mínimos y no los quebró, por lo cual de sostenerlos deberíamos ver un rebote, que se confirmaría sobre los 3.750 puntos del SP500 y los 11.500 del Nasdaq. Los commodities quedaron feos, oro sigue debajo de USD1.680 por lo cual es para no tocar, mientras que plata no sostuvo USD19,30 y apunta nuevamente a los USD18,50 tan importantes; mientras que el crudo luego de muchas oscilaciones alrededor de USD85 finalmente salió para abajo, y USD75 parece un valor interesante para que intente un rebote. Brasil sigue sin definir, en la semana previa a las elecciones presidenciales, el Bovespa define su rumbo según supere al alza los 115 mil puntos o quiebre para abajo los 108 mil; mientras que en lo cambiario sigue contra el valor crítico, ya que sobre 5.25 la paridad podría tener una escalada a 5.45 (de no hacerlo, podría volver como ya lo hizo esta semana a la zona de 5.10).

* Analista TM Inversiones