El billete verde se sostiene tranquilo, lo cual se puede tomar como un elemento positivo luego de algunas semanas de volatilidad. Por medio del AL30 el MEP se mantuvo sin cambios en $280,20; mientras que por la vía del GD30 también se mantuvo, en este caso en $279,12, con un ccl que subió apenas 0,33% a $285,53; la brecha entre cable y MEP se sostiene así en el orden del 2,20%. Los bonos fueron lo más flojo, continuando su achique a pesar de la suba en renta variable; el AL30D cayó 3,28%; y 1,88% el GD30 en MEP y 2,08% en cable; sigue subiendo así la brecha entre precios de bonos ahora a 13,34%, significativamente por encima del 7,66% de hace dos semanas.

S&P Merval gráfico por TradingView

La semana de los ADRs fue sin dudas positiva, con algunos papeles de semana destacada. A la baja se movieron unas pocas: EDN (2,00%) e IRS (1,40%). Del lado alcista tuvimos a la amplia mayoría, con algunas estrellas como YPF (17,60%), TGS (11,56%), BBAR (7,04%) y LOMA (6,14%); y destaca a MELI (5,49%) que no aflojó luego de la volada de hace una semana. De la plaza local podemos sumar la buena performance de MIRG (9,39%), CVH (8,10%), HARG (6,93%) y VALO (5,48%). Respecto a los montos operados, siguen achicando esta semana a un promedio diario apenas por encima de los 1.600 millones de pesos; desde los 1.850 millones de hace una semana y lejos de los 2.500 millones de hace dos.

Los mercados internacionales siguen sin aflojar. El norte sigue superando referencias al alza y el fuerte mercado bajista del primer semestre ya parece un mal recuerdo, el SP500 subió 3,26% y el Nasdaq 2,71%. Los commodities también tuvieron una buena semana; el oro subió 1,57% a USD1.802, mientras que plata saltó 4,53% a USD20,78 y el petróleo 3,77% a USD91,87 (llegó a USD95 jueves y viernes). Brasil sigue en modo carnaval, el Bovespa subió un gran 5,91% y el real se apreció 9 centavos contra el dólar hasta 5.07, lo que deja un alza del índice en la moneda estadounidense del 7,85% y acumula un tremendo 23,56% en las últimas tres semanas.

S&P 500 gráfico por TradingView

De cara a lo venidero, nuestro mercado sigue haciendo los deberes, se sostiene bien sobre USD400 y parece apuntar a la superación de USD450 para buscar USD475; mientras que los bonos deberían cortar el achique pero no debería sorprender que continúe con los fuertes aumentos de tasas, mientras que en lo cambiario como ya mencionamos debajo de 300 pesos se mantienen las alarmas de aceleración al alza apagadas. Fronteras afuera, los índices de EE.UU. quedaron ya muy cercanos a valores sensibles: los 4300 puntos del SP500 y los 13800 del Nasdaq, a esta altura de la recuperación mientras no pasen esas zonas creo que es no imprudente realizar una toma de ganancias y quedar a la espera mirando de afuera. Los commodities siguen igual, oro sobre USD1.785 debería buscar los USD1.830, plata sobre USD20 buscaría la zona de USD21,50 y crudo falló sobre el cierre semanal en volver sobre USD105 (si lo logra sube 10 dólares más) por lo que podría volver a caer. Brasil también debería encontrarse próximo a una pausa, con el Bovespa ya cercano a los 115 mil puntos planteados como objetivo la semana pasada; mientras que en lo cambiario una paridad debajo de 5.05 sería la confirmación de mayor apreciación del real hacia los 4.90.

* Analista de TM Inversiones