La plaza cambiaria recibió a la nueva ministra con la suba del tipo de cambio más alta desde que llegaron al poder. Por medio del AL30 el MEP se disparó 15,39% a $286,20; y por el lado del GD30 el salto del MEP fue del 16,70% a $289,29, y del 19,30% en el cable a $300,89; vuelve así a ganar cierta significancia la brecha entre cable y MEP, al 5,13% contra el del AL30 y 4,01% contra el del GD30. El ccl resultante de los precios del ADR y papel local de GGAL voló 44 pesos a $298,50. Los bonos lógicamente no pudieron abstraerse al temblor cambiario y devolvieron el rebote de los últimos días; el AL30D cayó 14,27%, y 14,53% el GD30 en MEP y 16,56% en cable; dejando así la diferencia entre cotización de bonos se sostiene en 13,18.

Curva en Pesos + CER y Dólar

S&P Merval gráfico por TradingView

La semana de los ADRs estuvo inevitablemente plagada de rojos, pero aun así no fueron de la magnitud que uno podría suponer para un salto cambiario de tal calibre. Incluso algunos papeles pudieron subir a contramano, como LOMA (4,94%) y CEPU (1,30%); destacándose también los buenos rebotes en MELI (7,38%) y GLOB (6,83%). Del nutrido lado bajista las de mayores caídas fueron TEO (8,70%), CRESY (6,79%) y GGAL (6,70%). En la plaza local no hubo rojos como consecuencia de la devaluación, pero destacamos los activos que se movieron claramente por encima de lo que subió el dólar: BYMA (48,00%, voló en la semana que entró en vigencia el Split 10 a 1), ALUA (23,24%), VALO (22,53%), TXAR (21,68%) y COME (18,70%). En cuanto al volumen se vio un importante aumento, ya que el promedio semanal se elevó a 1.800 millones de pesos contra los 1.200 millones de hace una semana, con el detalle no menor que el lunes fue feriado en EE.UU., y elevándose a un promedio de casi 2.500 millones de pesos para los días jueves y viernes; situación que parece indicar más una salida de la moneda local que un apetito auténtico por nuestros activos.

Las plazas extranjeras tuvieron una buena semana. El norte se movió de menor a mayor luego de arrancar mal el martes pero revirtiendo ese mismo día, para quedar son subas semanales del 1,94% en el SP500 y del 4,66% en el Nasdaq. Los commodities mostraron rojos con distintos matices, los metales confirmaron la mala semana pasada con fuertes caídas, en el oro del 3,77% a USD1.742 (peor cierre semanal desde septiembre 2021), en plata del 2,91% a USD19,29; mientras que el petróleo cayó pero mostrando una gran reversión, 3,41% a USD104,78 (tocando el miércoles un mínimo de USD95). Brasil sigue recuperando luego de un pésimo junio, el Bovespa subió 1,35% mientras que el real contra el dólar tuvo una semana de fuerte reversión cayendo seis centavos a 5.26 (llegó a tocar 5.46 el miércoles), y cortando así una racha de cinco semanas al alza.

S&P 500 gráfico por TradingView

Mirando a lo que viene, es difícil trazar referencias claras con tal inestabilidad cambiaria, medido en ccl el Merval recién sobre los $365 habilitaría rebote a $385, y debajo de $345 profundizaría a $310; mientras que en lo cambiario se dio la dinamización planteada si el dólar pasaba los $265 pesos, que es el valor del que debería caer para que se tranquilice la cosa, mientras que sobre $315 pesos podríamos tener más aceleración al alza, será clave las señales políticas que se den respecto a la situación. En el extranjero, el SP500 y Nasdaq se acercan a una zona importante para alimentar la idea que lo peor ha quedado atrás; sobre 3.970 puntos el primero y sobre 12.300 el tecnológico. En commodities, oro quebró los USD1.750 planteados como destino y quedó debajo, y en la medida que continúe así seguiría cayendo a USD1.680, mientras que plata mantiene vigente su target en USD18,50; por el lado del crudo reaccionó muy bien en USD95 (debajo profundiza a USD85/7) y veremos si hace el intento por volver sobre USD110. En Brasil veremos si a la mejora de esta semana le queda fuerza para que el Bovespa vuelva sobre 102 mil puntos, sino lo hace debería volver a caer rumbo a 94 mil; mientras que el real se movió prolijo llegando a los 5.45 planteados y recortando con fuerza, si se mete debajo de 5.20 podría profundizar a 5.

* Analista TM Inversiones