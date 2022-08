Conocida como la "loba de Wall Street", Vivian Tu es conocida por su meteórico ascenso en el mundo de las finanzas. Millonaria a los 27 años, esta especialista en finanzas personales, fue ejecutiva de JP Morgan y actualmente es directora ejecutiva y fundadora de una firma dedicada a la educación financiera.

Tu se convirtió en toda una referente financiera en internet, acumulando millones de seguidores en las redes sociales y compartiendo consejos sobre cómo ahorrar e invertir. Hoy en día, su emprendimiento, "Your Rich BFF", cuenta con casi 2.000.000 de seguidores en TikTok, y casi 800.000 en Instagram.

Este proyecto surgió durante la pandemia, momento en que muchas personas necesitaban recibir ayuda financiera en un contexto de alta vulnerabilidad económica. "Es importante tomar decisiones inteligentes, como continuar invirtiendo, sin dejar que el miedo se interponga en el camino", sostuvo.

En este sentido, Tu explicó qué es lo que deben hacer las personas para protegerse en un entorno de crisis e inestabilidad económica, como el que se está viviendo actualmente.

Los 6 consejos ante una crisis económica

1. Tener un colchón de ahorros

La inversora consideró que en casos de recesión, hay que tener un ahorro equivalente a seis meses de gastos fijos, aproximadamente. Y cuanto más, mejor. De esta forma, cualquier imprevisto no desestabilizará nuestras finanzas personales.

2. No adeudar préstamos de tasa variable

En casos de inflación, los bancos comienzan a subir las tasas de interés, por lo que la deuda variable se incrementa. Por lo tanto, hay que eliminarla cuanto antes para no acumular grandes intereses.

3. Revisar los términos y condiciones de las tarjetas

Las compañías de las tarjetas de crédito podrían cambiar la tasa de porcentaje anual sin avisar a sus clientes, porque legalmente no están obligadas a hacerlo. En consecuencia, es recomendable de vez en cuando es revisar si todo sigue en orden.

4. Recortar ingresos innecesarios

“Se trata de ser más inteligente con los cambios en tu estilo de vida, pero, aun así, ser capaz de mantener tus cosas no negociables porque si mantienes las cosas no negociables y eliminas las que no te importan, es sostenible a largo plazo”, expresó Tu.

5. Buscar ingresos extra

Si pedir un aumento no es posible, es importante encontrar una forma de generar nuevos ingresos de manera complementaria. Para la inversora, esta decisión puede agobiar en el corto plazo, pero, a veces, la situación lo demanda.

6. No tomar decisiones impulsivas

En cuanto a las inversiones, en épocas de crisis, explicó que no hay que dejarse llevar por las variaciones de precios diarias y hay que meditar todas las decisiones. Al involucrarse más emocionalmente, las reacciones podrían producir un daño en el futuro financiero.