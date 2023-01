2022 fue un año para el olvido para los mercados financieros globales. Las subas de tasas a nivel global, la disparada de los precios de la energía producto de los} conflictos geopolíticos y los impactos en actividad derivados de la política COVID Cero de China fueron un cóctel explosivo que dinamitó los activos financieros. Así, el 2022 será recordado como el peor año para una cartera 60% acciones 40% bonos desde 1930 como refleja este gráfico publicado originalmente por el Financial Times:

Fuente: Financial Time

Los bancos centrales del mundo fueron grandes protagonistas de esta performance. Desde la Reserva Federal (Fed) hasta el Banco de Japón (históricamente conocido por sus políticas laxas) recurrieron a un giro en su política monetaria para combatir una inflación mucho más persistente de la esperada a fines del año anterior. La inflación llegó a tocar niveles históricos, alcanzando un ritmo anual de 10,6% en la Zona Euro y 9% en EE.UU. En este escenario, el giro contractivo de la Fed fue muy significativo, apostando al incremento agresivo de tasas para bajar la inflación “cueste lo que cueste”. De hecho, representó el apretón monetario más fuerte (en la relación magnitud/tiempo) desde los ‘80. Como parte del plan, incrementó la tasa 425 puntos básicos (pbs) en tan solo 10 meses, dispuesto a enfrentar las consecuencias que esto pudiera tener en los niveles de actividad. Así fue como desde octubre, comenzamos a evidenciar cierto retroceso en las tasas de inflación, alimentando la hipótesis de que lo peor podría haber quedado en el retrovisor.

No obstante, es probable que los niveles de inflación persistan por encima del objetivo de los bancos centrales en el corto/mediano plazo, ya que el impacto del aumento de los costos laborales, el acortamiento de las cadenas de suministro y la transición energética, mantendrán la inflación subyacente elevada. Por ello, si bien en el último trimestre del año el mercado esperó un ‘pivot’, el mismo no llegó. Sí, es cierto que la Fed disminuyó la dosis, pero no modificó considerablemente su mensaje. De hecho, no está en sus planes una pausa de incrementos hasta entrado el segundo trimestre de 2023, para cuando se espera un pico de la tasa de referencia de 5,1% (+75 pbs vs. hoy). Así mismo, según las minutas de la última reunión del FOMC, ninguno de los participantes del comité considera apropiado comenzar a recortar las tasas en 2023. La Reserva Federal está enfrentando un trade-off inevitable: mantener la política monetaria en los actuales niveles restrictivos a costas de generar una desaceleración económica generalizada, o quitar el pie del acelerador y enfrentar un potencial rebrote inflacionario como sucedió en los ‘70. Todo indica que Jerome Powell se inclina por la primera opción, con el objetivo de salvaguardar la reputación del organismo que preside.

¿Entonces EE.UU. se hundirá irremediablemente en una recesión en 2023? Si bien en economía los pronósticos no son certeros, todo parece indicar que la recesión será difícil de eludir. Nuestro modelo adaptado de Estrella y Trubin señala un panorama poco optimista. La pendiente de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro ya descuenta una recesión con una probabilidad de ocurrencia de 42,3%, incluso superando los picos previos a las crisis de las Subprime (2008) y COVID (2020). Adicionalmente, los indicadores adelantados de actividad apuntan en la misma dirección. En particular, el último PMI de EE.UU., publicado este viernes 6 de enero, sorprendió al mercado. El PMI relativo al sector de servicios se hundió por debajo de 50 por primera vez desde mayo 2020 (49,6 vs. 55 esperado) indicando que la recesión puede estar más cerca de lo esperado.

¿Cuál fue la reacción del mercado? La tasa a 10 años cayó 166 pbs y la misma disparó un rebote interesante en el mercado de renta variable (S&P500 +2,28%) ese viernes. La experiencia de 2022 muestra cómo tan solo la expectativa por un pivot en el accionar de la Fed puede ser suficiente para generar un rebote significativo en el Equity, como sucedió entre mediados de junio y mediados de agosto (S&P500 +17,4%) y entre mediados de octubre y fines de noviembre (S&P500 +14%). Si la recesión está más cerca, entonces también nos acercamos al momento donde la Fed se verá forzada a hacer un giro en su política, simple. Por desgracia nada es tan lineal, y el mismo día que conocimos el dato de PMI se publicó el último reporte de empleo. Lejos de mostrar signos de debilidad, la tasa de desempleo retrocedió hacia 3,5% al tiempo que la tasa de participación se elevó 0,1% y la cantidad de puestos de trabajo creados volvió a ubicarse por encima de lo esperado en 223.000. Con un mercado laboral que se mantiene robusto, las probabilidades que la Fed continúe con su política restrictiva pese a los crecientes signos de debilidad económica aumentan, deteriorando las probabilidades de que ella logre controlar la inflación con solo una leve desaceleración económica, escenario conocido como softlanding.

¿Qué esperar hacia adelante y como posicionarnos en consecuencia? Creemos que el 2023 será un año desafiante para los activos de renta variable a nivel global. Si bien las expectativas de potenciales giros en la política monetaria por parte de la Fed puede dar lugar a diversos bear-rallies, creemos que los riesgos de recesión son crecientes y terminarán impactando en las valuaciones. Lo que está claro, es que el 2023 volverá a ser un año muy volátil y ello se refleja en la alta dispersión que existe en los targets 2023 para el índice S&P 500 que tienen los distintos bancos de inversión del exterior. Los mismos van desde objetivos de 3,400 a otros de 4.500 para fin del próximo año.

Fuente: Reuters Bank Survey

Si bien el S&P500 tuvo un retroceso de 19,4% en 2022, la valuación del índice todavía se ubica en 17x las ganancias esperadas para los próximos 12 meses (P/E Fwd12M), apenas por debajo de la mediana de los últimos 5 años (17,5x). Además, las expectativas de ganancias de los analistas para 2023 todavía no parecen haber incorporado completamente los riesgos de recesión. Según el último informe de FactSet, si bien los analistas recortaron sus expectativas de ganancias un 4,4% respecto al 30 de septiembre de 2022, todavía se espera que las mismas crezcan 4,8% en 2023. Por lo tanto, incluso si se materializará una fuerte recesión que forzara a la Fed a recortar las tasas antes de lo anticipado (escenario que parece estar empezado a pricear el mercado de bonos tras el dato del PMI), no está claro que esto sea suficiente para disparar un rally sostenido en las acciones. Una fuerte recesión económica tiene un impacto directo en las ganancias empresariales, lo cual podría más que compensar la expansión de múltiplos generada por la Fed.

Por ello, si bien en las carteras de inversión modelo se suele asignar un 60% a renta variable y un 40% a renta fija, desde PPI estamos recomendando una cartera alternativa actualmente. Dado el contexto recesivo y la expectativa de que la inflación pueda continuar cediendo en los próximos meses preferimos revertir dicha relación, i.e. 60% bonos 40% equity. Al mismo tiempo, creemos que empresas de valor se encontrarán mejor paradas para afrontar los tiempos que avecinan, por ello recomendamos invertir un porcentaje de nuestra cartera en CEDEARs de empresas norteamericanas sólidas que paguen dividendos atractivos como (KO, WMT, PFE, JPM, XOM, JNJ, PG & VZ) y otro porcentaje en el CEDEAR de ETFs de SPY para capturar un potencial rebote.

* Corporate Credit Team Leader de PPI