Nuevo sacudón a ahorristas desolados: desde hoy reciben aún menos por sus plazos fijos en pesos

A menos de 24 horas de la primera conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán, los bancos comerciales recortaron la tasa que pagan por plazos fijos en pesos, hasta un máximo de 45%, muy por debajo de la inflación esperada por analistas privados.

Banco Nación, la entidad que más pagaba por este tipo de depósitos, recortó en dos puntos porcentuales el rendimiento anual, hasta 44%, y desde mediados de septiembre acumula una caída de 20 puntos porcentuales.

El gobierno no ha comunicado aún quién estará al frente de Banco Nación, presidido en el último tramo de la gestión de Mauricio Macri por el economista Javier González Fraga. Lucas Llach, quien se desempeñaba como vicepresidente de la entidad, renunció en la víspera, de acuerdo con información publicada en el Boletín Oficial.

Con el recorte de tasa del Banco Nación, ahora es Banco Ciudad la entidad que mejor remunera a los ahorristas que eligen este tipo de inversión básica en pesos: paga una tasa de 45% nominal anual.

El resto de los bancos que manejan el mayor volumen de depósitos pagan intereses muy por debajo de la inflación esperada: Banco Provincia abona 41,5%, Bancos Santander, HSBC y BBVA remuneran 41% y Banco Macro apenas 35,5%.

Los datos de la tasa que cada banco paga son brindados diariamente por el Banco Central, entidad que desde el 10 de diciembre conduce Miguel Ángel Pesce, en reemplazo del renunciante Guido Sandleris.

Se desconocen aún los lineamientos que Pesce llevará adelante en la autoridad monetaria, quienes serán sus vicepresidentes primero y segundo, si continuarán en su cargos los directores Francisco Zampone, Francisco Gismondi y Enrique Szewach, y si habrá más designaciones en el corto plazo para cubrir las vacantes.

La incógnita es si el Central decidirá una baja veloz de la Tasa de Política Monetaria (Leliq) o si lo hará de forma gradual.

Mientras esta transición está en marcha, lo cierto es que el recorte de las tasas que reciben los ahorristas por plazos fijos on line de 100.000 pesos a 30 días no ha repercutido aún en los tipos de cambios paralelos, que no han dejado de caer en los últimos días.

La cotización del dólar blue hoy abre en torno de los 68,5 pesos, mientras el dólar CCL lo hace en 76 pesosy el dólar MEP en 73 pesos, en un contexto de supercepo a la compra de divisas.

Guzmán ha dicho que las restricciones en el mercado de cambio continuarán hasta que la economía salga del estrés en el que está inmersa.

“En extrema ansiedad, el Gobierno pasado instaló un cepo. Para que la economía argentina pueda sacar el cepo, la economía se tiene que tranquilizar. Este no es el momento de eso. En cuanto a medidas de desdoblamiento seguiremos igual pero se seguirá evaluando cuál es el régimen cambiario al que Argentina puede ir en función de la evolución de la economía”, dijo en la víspera Guzmán, durante su primera conferencia de prensa.