La primera generación de Internet se conceptualizó en la década de 1960 y se hizo popular a mediados de la década de 1970. La tercera generación de Internet se refiere a una versión futura de Internet que utiliza tecnología blockchain. Web3 es una evolución de la Internet actual y se espera que revolucione la forma en que nos comunicamos y accedemos a la información.

El mundo se está transformando rápidamente de un modelo lineal a un modelo de red más descentralizado, debido a avances tecnológicos como la mencionada web3. Será cada vez más importante para las organizaciones transformar sus formas de operar para seguir siendo competitivas en esta era de cambio rápido. Al aplicar tecnología de vanguardia como web 3, las empresas pueden transformarse y brindar mejores servicios a los consumidores.

Martín González, CEO y cofundador de BAG (blockchain art gallery), explica con más detalles: “La web3 es una internet mucho más rápida, segura y abierta, basada sobre tecnología blockchain. La web1 era una web donde el usuario solo visualizaba el entorno y accedía a la información mediante hiperenlaces. La web2 es una web donde el usuario además de visualizar, comenzó a editar información, una internet basada en redes sociales y grandes compañías manejando información pública y privada de forma centralizada”.

“La web3 será una web donde el usuario tendrá mucho mayor poder del que posee en la actualidad y donde la descentralización será el cambio fundamental de la arquitectura subyacente. Se habla del tema porque estamos probablemente ante uno de los cambios de mayor relevancia en las próximas décadas. Un cambio de paradigma que modificará la forma en que los usuarios usan internet y la forma en que se desenvuelven muchísimas industrias y servicios. Los datos vuelven a estar en poder de los usuarios”, añade González.

Desde Status.im - empresa que desarrolla bienes públicos para la web3, para defender los derechos humanos-, el marketing manager, Eduardo Erlo, coincide en que la web3 es la nueva generación de Internet, pero aclara que “introduce el concepto de aplicaciones sin confianza (no es necesario confiar en un tercero) y la descentralización, ayudando a la resistencia a la censura y a la transparencia en el uso de los datos”.

¿Qué potencial tiene en materia de privacidad? Para Erlo, se incluye en la cultura de la web3 la idea de utilizar la dirección de una billetera de blockchain como perfil, funcionando como una identidad online.

“De esta manera, nadie necesita proporcionar ningún dato personal o contraseña para acceder a las aplicaciones. En su lugar, basta con conectar un monedero o firmar una transacción de blockchain para demostrar su identidad y utilizar los servicios. Esto garantizará menos fugas de datos de privacidad y empresas que utilicen tus datos personales con fines ilícitos”, remarca.

Franco Martinez, Defi Researcher de Defiant Wallet -la criptobilletera no custodial y multiblockchain de LatAm-, también opina sobre este tema, considerando la privacidad, haciendo énfasis en la importancia del anonimato como un bien demandado por la sociedad.

“Hay que entender privacidad como autonomía de datos y esta autonomía se logra con anonimato. El anonimato es muy valioso, nos permite conservar la seguridad de nuestros datos y al mismo tiempo interactuar con un sin fin de servicios que nos brinda la Web3”, señala.

Luego puntualiza: “En un futuro las plataformas que no requieran retención de datos serán de moneda corriente, el anonimato en mi opinión será un estándar. Nosotros, en Defiant Wallet construimos con este horizonte, sabemos que la privacidad y la seguridad en relación a la identidad son grandes valores del futuro para los que nosotros ya estamos construyendo. Nuestro usuario no sólo busca seguridad y privacidad en sus finanzas, sino también en su identidad. Además del uso financiero, la web 3.0 tiene un fuerte enfoque en el uso social”.

Por otra parte, Fernando Boiero, CTO de Xcapit, -billetera no custodial, multiblockchain y open sourse- manifiesta que tanto la identidad como la privacidad en la web 3 son diferentes a como la conocíamos previamente.

“La identidad está ligada a una wallet, mientras en la web 2.0 los métodos de autenticación casi siempre requieren que el usuario entregue datos privados y personales. Pero en la web3 las wallets self-custodials son completamente anónimas a menos que el usuario decida vincularlas públicamente a su identidad”, aclara.

“Brinda igual o mayores beneficios para navegar la web, pudiendo utilizar 1 wallet para toda la web 3 y manteniendo el anonimato y protegiendo la privacidad. La blockchain es una tecnología mucho más segura que una red social o email y contraseña”, subraya.

¿Por qué es importante la privacidad en estos tiempos?

Boiero recuerda que la privacidad es un derecho contemplado en el Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el cual se aclara que el derecho a la privacidad se presenta muchas veces como una condición necesaria para el refuerzo otros derechos, como los derechos a la igualdad y a la no discriminación, y a la libertad de expresión y reunión.

“No obstante, la privacidad también es un valor en sí mismo, esencial para el desarrollo de la personalidad y la protección de la dignidad humana, uno de los temas centrales de la Declaración Universal”, resalta el CTO de Xcapit.

Luego agrega: “Dando contexto, la generación actual pide ejercer este derecho, ya no quiere dar datos. Además, hay mucho spam y puede llevar a manipulaciones o de conductas y publicidad engañosa. Por último, pero no menor por seguridad, si esa información cae en las manos equivocadas, en estos momentos vivimos cotidianamente problemas con hackeos y suplantación de identidades que se aceleran cuando tienen el control de tus datos personales. Por este motivo, en nuestra wallet dejamos de solicitar nombre, email o cualquier otro dato personal. Hay insituciones internacionales que premian soluciones que van por este camino".

Ulises Alzogaray, que se desempeña como Country Manager de Bitwage Argentina - la plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas más elegida por los trabajadores, freelancers y exportadores de servicios -está de acuerdo en que Web3 o Web3.0 se refiere a una posible versión futura de Internet relacionada con las tecnologías públicas de cadena de bloques (blockchain), la tecnología de mantenimiento de registros reconocida en algunos ámbitos por facilitar las transacciones de criptomonedas.

“El atractivo principal de Web3.0 es que está descentralizada, por lo que en lugar de que los consumidores puedan acceder a Internet a través de servicios administrados por Google, Apple o Facebook, los individuos poseen y gobiernan partes de Internet. Web3.0 no requiere permiso, lo que significa que las autoridades centrales no dictan quién usa qué servicios, ni requiere confianza, lo que significa que no se requiere un intermediario para realizar interacciones virtuales entre dos o más partes”,especifica Alzogaray.

En cuanto a la privacidad, comenta: “Web3 técnicamente también proporciona una mejor privacidad y seguridad, porque son estas organizaciones e intermediarios los que adquieren la mayoría de los datos. Por supuesto, esta es una imagen utópica de Web3.0 imaginada por los desarrolladores y partidarios de la tecnología blockchain, por lo que puede no ser tan equitativo en el plano real”.

Después continúa: “Las finanzas descentralizadas, a menudo conocidas como DeFi, son un aspecto de la Web3 que está cobrando fuerza. Esto implica ejecutar transacciones económicas IRL en la cadena de bloques sin la intervención de los bancos o el gobierno. Además, varias corporaciones importantes y organizaciones de capital de riesgo ya están invirtiendo dinero en la Web3, y es difícil concebir que su participación no resulte en alguna forma de control centralizado”.

“La Web3 emplea una pila de tecnología basada en cadenas de bloques descentralizadas para permitir nuevos paradigmas económicos y personales. Los usuarios controlan sus datos, identidad, contenido y algoritmos, y pueden participar como ´accionistas´ mediante la compra de tokens de protocolo web3 o criptomonedas web3. Esta propiedad quita autoridad e ingresos a los ´guardianes´ centralizados de la Web 2.0, como las grandes empresas de tecnología y los gobiernos. La Web3 es atractiva porque permite comunicaciones entre pares sin necesidad de plataformas centralizadas o intermediarios”, concluye el country manager de Bitwage Argentina.

*Directora de Arigatō Consulting